Reacciones a decisión de dejar en el cargo al ministro de Defensa

Con una votación de 69 en contra de que se fuera del cargo y 31 a favor de que sí, la plenaria del Senado negó este jueves la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

La votación que le permitió a Molano seguir en el cargo provino de los partidos mayoritarios en el Senado, es decir, el Centro Democrático, el Conservador, Cambio Radical, ‘la U’ y la mayoría del Liberal.



Diversos líderes políticos del país reaccionaron a la decisión:



David Racero, representante a la Cámara, expresó: "Congresistas que votaron NO a la moción de censura del Ministro de Defensa Diego Molano. Con su voto han avalado de manera cómplice la violación de derechos humanos durante la movilización y paro nacional". En otro tuit, agregó: "Acá los Senadores que votaron para que Ministro de Defensa, Diego Molano, asuma la responsabilidad política por la violación de los DDHH cometidos en último mes, saliendo del cargo".



"A pesar de la votación en@SenadoGovCoen relación la Moción de censura a @Diego_Molano, la sociedad colombiana ya lo censuró, ya no le cree y no confía en él. Su mandato terminó cuando decidió dar tratamiento militar a las exigencias sociales. Usted Molano, es una vergüenza", manifestó María José Pizarro, representante a la Cámara.



La senadora Paloma Valencia, manifestó que: "Me alegra mucho la decisión de rechazar una injusta moción de censura. @Diego_Molano es un excelente Ministro de Defensa todo el apoyo y respaldo, a él y a nuestras fuerzas".

​Igualmente, Rodrigo Lara, senador de la República, expresó: "Por qué razón he votado NO a la moción de #censura a un gobierno que se merece una fuerte #censura: Porque el país está incendiado. Y los incendios no se apagan con #gasolina".



"Se niega moción de censura contra el Ministro de Defensa Diego Molano", dijo la senadora Paola Holguín.



