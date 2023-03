‘Slots’. Esa es la palabra “secreta”, prácticamente responsable de todo el enredo de la petición de “integración” de las compañías Avianca y Viva Air y del estudio que hace el Gobierno para autorizarla o negarla.



Para personas que no son expertas en temas de aviación, como la mayoría de nosotros, la explicación que hace el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre la trascendencia de los slots permite concluir que el Gobierno no aceptará un monopolio de Avianca en la dominación de los horarios prime de despegues y aterrizajes en el aeropuerto de El Dorado. “La Aeronáutica Civil, comienza afirmando el ministro Reyes, está tramitando, de acuerdo con el procedimiento fijado por la Ley 1340 de 2009, la solicitud de integración de Avianca y Viva Air”.

¿Y cuándo se resolverá?



Esperamos que ocurra antes de terminar esta segunda semana de marzo.



Pero ¿qué es, concretamente, lo que se investiga?



La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra conociendo de una posible integración irregular, adelantada de hecho sin autorización previa por parte de la autoridad aeronáutica, así como asesorando a los pasajeros en la interposición de las demandas por afectación a los derechos de los usuarios de la aerolínea Viva. Y la Superintendencia de Transporte ha dispuesto la adopción de un sometimiento a control sobre la aerolínea Viva. Se inició investigación administrativa en contra de Viva por la forma irregular y arbitraria en que suspendió sus operaciones, afectando los derechos de los usuarios.



Uno de los temas más sensibles del problema es si la compra de acciones de Viva por parte de Avianca constituye, en su opinión, un monopolio…



Ese ha sido el cuestionamiento que han señalado representantes de las aerolíneas que han intervenido a título de terceros interesados, en este proceso de integración, oponiéndose al mismo, advirtiendo que se trata de un negocio entre privados para dominar el mercado aéreo colombiano, que comenzó en el mes de abril de 2022, cuando Avianca Holding compró acciones de Viva Air sin contar con la autorización de la Aerocivil, pero que tan solo formalizaron en el mes de agosto, cuando radicaron la intención de integrarse.

Para el Gobierno, qué es lo que está en juego aquí?



Actualmente, según la Aerocivil, Avianca tiene 35 por ciento del mercado del transporte aéreo, mientras que Viva se acerca a 17 por ciento. Al integrarse tendrían más del 50 por ciento del transporte, en lo que, según algunos, podría tratarse de un monopolio, con un dominio mayoritario del mercado, lo que, según señalan, los dejaría en condiciones para fijar las reglas de las operaciones, incluyendo precios, rutas y servicio.



Pero perdóneme que le insista: ¿existe o no monopolio?



Lo deberá determinar la Superintendencia de Comercio, mientras que la Superintendencia de Transporte adoptará las medidas necesarias para garantizar el transporte aéreo con transparencia, equidad, eficiencia y prioridad al usuario.

Por eso, el trámite de la integración que adelanta la Aeronáutica Civil se realiza bajo la lupa de la ley de competencia; debemos proteger el mercado y al usuario.



Pero, ¿estamos hablando de monopolio y libre competencia, en temas completamente económicos o en otro tipo de dominio?



El tema central, y que el país poco conoce, es el asunto de los slots. Así se denomina la asignación de horarios de aterrizaje y despegue que se adjudican por parte de la Aeronáutica Civil a las diferentes aerolíneas. En el caso de Bogotá, hay una gran competencia entre las aerolíneas por ciertas franjas horarias de vuelos. Le doy un ejemplo: slots o turnos de aterrizaje entre las 12 a. m. y las 4:59 a. m. no son muy apetecidos por compañías aéreas; todo lo contrario ocurre entre las 5 a. m. y las 9 a. m., que son de altísimo requerimiento, lo mismo que el horario entre las 6 p. m. y las 9 p. m. Son ‘slots de hora pico’. Hoy están autorizados 66 slots por hora. Y es en estas franjas horarias en las que los valores de los tiquetes se suben en forma significativa, siendo en consecuencia los slots más apetecidos; de allí que el temor de las aerolíneas de menor representatividad en el mercado del transporte aéreo es que, de aceptarse la integración entre Viva y Avianca, se pueda generar que Avianca se apodere de los slots de Viva, lo que según las demás aerolíneas generaría una situación de inequidad y de posible monopolio de estos slots. O que quizás, al dejar de operar Viva, como lo ha hecho desde el domingo, se pretendan apoderar libremente, sin ninguna integración, de esos slots que quedan en el aire, con lo que podrían hacerse con ellos en razón a la capacidad de infraestructura, aviones y personal disponible para asumirlos, condiciones que no tienen las aerolíneas medias o más pequeñas. Si Avianca concentra los slots en las horas pico en las principales rutas y horas de vuelo, al acumular y acaparar los slots más atractivos en los aeropuertos de mayor flujo de pasajeros, se crearían barreras de ingreso para los competidores. Puede afirmarse, con certeza, que la competencia está en tierra, donde se asignan y distribuyen los slots, y no en el aire. E, igualmente, afirmar, sin sonrojarse, que los ingresos de las aerolíneas con mayor número de slots estarán no en la cantidad de slots que se tengan, sino en las horas pico donde se tengan los slots, que hoy para algunas aerolíneas es asumido como un derecho adquirido, del que se sienten propietarios, olvidando que los slots son del Estado y no de las aerolíneas. Si así se entiende, quizás la integración para Avianca no tendría sentido, aunque como lo he afirmado, esa integración se dio desde antes de mediados del año anterior, cuando Avianca compró las acciones de Viva Air, sin haber esperado como era su obligación a que la Aeronáutica Civil expidiera la resolución de aprobación de la integración. Es evidente, conforme a la ley, que para Avianca comprar válidamente las acciones debía haber esperado a dicha autorización emitida por las autoridades de competencia; sin embargo, aceleraron la transferencia de los derechos políticos y económicos sin contar con permiso.

Y, entonces, ¿qué se debe hacer por parte de las autoridades aeronáuticas?



Controlar que no haya un actor dominante en los slots más atractivos, que son los de las horas pico. De allí el llamado que ha hecho el señor Presidente, y que hemos cogido e interpretado así el director de la Aerocivil y el suscrito ministro, de que se debe hacer una revisión integral al tema de los slots, y de allí mi invitación a que la Aeronáutica, en cabeza del doctor Sergio París, a que la asignación de esos slots que quedan libres por el cese de la operación de esta aerolínea, impida que estos queden en manos de una aerolínea mayoritaria, y se abra la posibilidad de que se asignen a las nuevas aerolíneas que ya están ad portas de recibir su aprobación por parte de la Aeronáutica, y la priorización de las rutas y slots de Satena. Si se llega a distorsionar el mercado, de manera que se ponga en riesgo la operación del transporte aéreo y, por ende, los derechos de los usuarios, el artículo 32 de la Ley 1340 de 2009 habilita al ministerio a intervenir para corregir distorsiones del mercado. (“Artículo 32.º–. El Estado podrá intervenir cuando se presenten situaciones (…) que afecten o distorsionen las condiciones de competencia en los mercados de productos nacionales (…) garantizando la equidad y la competitividad”). Se trata no solo de un aspecto económico, sino también de la protección del transporte como servicio público esencial y los derechos del usuario.

Pero, ministro, económicamente, ¿la integración no supone monopolio?



En mi criterio no. La integración es buena, así como ocurre con la fusión; es una figura que existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero que para ser habilitada requiere cumplir requisitos y condiciones fijados en la ley; el problema es cómo se hace: donde no se debe dejar al usuario a merced de los prestadores del servicio.



¿Y cómo se debería hacer esa integración en el caso de Viva y Avianca para que sea viable legalmente?



Con un acuerdo sobre la distribución de los slots, permitiendo que otras aerolíneas participen equitativamente de esos lotes. No puede ser que, como criterio para habilitarla, renuncien las dos aerolíneas en su integración a los slots en las horas de menor impacto y se queden con los del horario pico.

Ministro, y si Avianca y Viva no aceptan, ¿qué ocurre?



La propuesta que han venido presentando Avianca y Viva a la Aerocivil se centra en que si se acepta la integración, estarían en capacidad de renunciar a un número importante de slots con tal de que esa operación se apruebe. La Superintendencia de Industria y Comercio en estos momentos está investigando si ya, en la práctica, de hecho, están integrados. Y, adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación ha acudido al suscrito ministro para indagar por información que le permita examinar si en ese proceso de la integración de hecho que viene dándose desde el año anterior, no podría haberse configurado un tipo penal, en especial, en el caso de la suspensión temporal de actividades por parte de Viva, por haber seguido vendiendo tiquetes aéreos y también de las mismas agencias de viajes y turismo, a pesar de la decisión adoptada de hecho por Viva.

Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer?



Es evidente que la integración de hecho ya se dio; debo precisar que si la integración no se aprueba, la aerolínea Viva muy probablemente desaparecerá. Soy partidario de las integraciones, pero siempre y cuando cumplan con la ley.



¿La solución ideal es la integración?



Sí, pero no así como lo han venido haciendo Avianca y Viva.

A ver, señor ministro, ¿sí, pero no así?



Para que esa integración sea posible, es indispensable que la renuncia a algunos slots tenga en consideración una redistribución equitativa de los slots. Estamos en la tarea de hacer un rediseño y redistribución de los slots, bajo la dirección del doctor Sergio París en su calidad de director de la Aeronáutica. Mire, Yamid: los slots son 66. Una parte los tiene Avianca; otros los tienen Easy, Latam, Viva. Si Avianca y Viva se integran, se pueden quedar ellos dos con 45 a 50 de todos los slots, y entonces la situación de las otras compañías será muy difícil. Entonces usted se ve obligado a volar a Caracas, por darle un ejemplo, a las cuatro de la madrugada. El problema de la integración, en el fondo, no es de capital, no es de aviones. Es de slots, turnos de despegue y aterrizaje en El Dorado.



¿Es necesario que Avianca renuncie a varios de esos slots?



Eso es indispensable. Tiene que hacerlo. Si no, afecta la libre competencia.

Ministro, si se aprueba la integración, ¿Viva perdería los slots que tenía o se agregarían a los de Avianca?



Lo que está resolviendo en estos momentos la Aeronáutica Civil es un proceso de integración empresarial y no una fusión de sociedades comerciales, que son trámites diferentes y con efectos jurídicos diferentes.



Otros temas, señor ministro: ¿qué pasa con el derrumbe en la Panamericana?



Pasado mañana martes, el presidente Petro va a estar en el sector de Chontaduro, municipio de Rosas, Cauca, con todo su equipo de gobierno, entregando las obras que incluyen la rehabilitación de la vía alterna entre La DepresiónLa Sierra-Rosas, son 32 km. Y la variante de 2,1 km que habilitará el paso de tractomulas con gas, gasolina y productos de primera necesidad.



¿Y qué se proyecta hacer con decenas de personas que todo lo perdieron?



El Presidente va a entregar los terrenos comprados en la zona del Cauca para que puedan rehacer sus vidas, negocios y actividades. Se les entregarán, a más de 220 familias, fincas cercanas al lugar de la tragedia, como El Bordo, Timbío, Mercaderes, Sotará, y Rosas, dándoles opciones para escoger.

¿El tramo de la vía Panamericana destruido se recuperará?



No, el derrumbe la destruyó, y por la falla geológica del sector, la vía no es recuperable ni utilizable. Lo que se hizo fue habilitar varias vías alternas, para unir a Popayán con Pasto, siendo la más importante la que conduce a Rosas, y que tiene 32 kilómetros. Estamos concluyendo ampliación de las curvas y la pavimentación. En 80 días se entrega en forma definitiva la vía, que tiene un puente mucho más alto y de mayores dimensiones frente a posibles avalanchas futuras. Pero tal como se entregará, permitirá el paso de tractomulas sin límites. Esas son soluciones de emergencia. La nueva vía será una doble calzada de 267 kilómetros que irá de Popayán a Pasto, la que ya no pasará por el municipio de Rosas.



Otro tema: el aeropuerto de San Andrés…



Vamos a adelantar la construcción de una nueva terminal aérea, moderna, con un diseño que respeta las tradiciones de la población raizal, e inspira el componente de paisaje y de embrujo que tiene nuestro archipiélago. Será una terminal absolutamente nueva y su construcción comenzará este mismo año. Por ahora, habrá mejoramiento de la terminal y de los espacios físicos de la misma. El aeropuerto El Embrujo de Providencia será entregado el mes próximo.



YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO