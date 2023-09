William Camargo, ministro de Transporte, le dio su espaldarazo a la propuesta que el presidente Gustavo Petro lanzó este fin de semana sobre el subsidio para el transporte público y el pago a través de las facturas de energía.



De hecho, según el funcionario que ejerció como director del Instituto de Desarrollo Urbano (Idu) en el periodo de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, la propuesta no se refiere a "un subsidio".



"Es una contribución", asegura Camargo.

'No es un subsidio, es una contribución'

El ministro habló sobre la restricción de carros particulares. Foto: Archivos EL TIEMPO.

"La propuesta del Presidente Petro es viable técnica y jurídicamente. Traería importantes beneficios para mejorar sistemas de transporte público urbano y, así, también la movilidad y calidad de vida en ciudades", expresó Camargo en su cuenta de 'X', antiguo Twitter, y entregó detalles del análisis preliminar que ha hecho su cartera al respecto.



Según expuso el Ministro, la tarifa de los sistemas de transporte "es un servicio público".



"Como ciudadanos contribuimos al alcantarillado, la limpieza, el alumbrado público, entre otros. Así mismo, contribuimos a sistemas de transporte, constituyendo su tarifa como un servicio público. Los bienes y servicios públicos, se pagan con recursos de todos", explicó Camargo de entrada.



Luego, añadió: "Así como se pagan, también su subutilización genera un costo para la sociedad. Bajas ocupaciones, problemas de congestión, inadecuada prioridad al uso del bien público, lo castigan y lo hace más oneroso para el estado, que somos todos".



Camargo, exponiendo un 'piloto' para Bogotá, en el que se tendrían en cuenta las variables de "predio, avalúo, distancia predio /estación - paradero, teniendo en cuenta localización y destinación (residencial, comercial, dotacional, industrial, lotes" para determinar el "costo operacional del sistema", aseguró que la propuesta, compartida por el Presidente a través de 'X', "no es un subsidio, es una contribución en la que todos aportamos al transporte público. Servicio esencial para hacer ciudades más habitables y sostenibles".



Al final, destacando los efectos de la aplicación de una medida de ese estilo, Camargo compartió los que serían los resultados de un piloto preliminar para Cartagena, teniendo en cuenta una cifra de 260 mil hogares ("de 4 personas en promedio") y 290 mil predios.



"Con pago promedio anual por predio de $758.000, cada persona pagaría aprox. $16.000 mensuales por uso del servicio, fortaleciendo transporte público y con una mejor asignación", cerró.



La idea del Presidente

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

En su cuenta de 'X', el presidente Petro apuntó este fin de semana: "Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?".



"Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas. Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema", añadió.

"Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”, comentó, sin entrar en más detalles.

