El nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, no dudó en comunicarse con ‘La W’ para expresar su molestia por el retraso en los vuelos del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Reyes explicó que se encontraba en la terminal aérea y que su vuelo no había despegado, una situación que estaba afectando a muchos más viajeros. Molesto, añadió que el problema no era que los vuelos estuvieran retrasados, sino que no existiera comunicación entre las aerolíneas y los pasajeros.

“Los retrasos son increíbles. Aquí hay muchísima gente que se afecta porque cuando hay demoras en los vuelos de Bogotá se afecta toda la operación y, con razón, los usuarios se ponen absolutamente molestos”, dijo el jefe de cartera.

La Aeronáutica Civil explicó que los retrasos se deben por problemas de niebla. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Aunque el ministro Reyes comentó que las demoras se debían a problemas de visibilidad, un tema totalmente entendible, explicó que su molestia se debía, principalmente, a que pareciera que no está funcionando el sistema de tecnología implementado recientemente por la Aeronáutica Civil para los despegues con baja visibilidad.

“El presidente Gustavo Petro ha insistido en que Bogotá tiene un problema con las tecnologías, pero no nos dicen la verdad”, recalcó el funcionario, al tiempo que insistió en que está fallando la operación del aeropuerto, pero nadie lo quiere reconocer.

En ese sentido, Guillermo Reyes le pidió disculpas a todos lo colombianos e insistió en que va a tomar medidas para que los atrasos no sean un panorama común en El Dorado.

“No podemos decirle mentiras a los colombianos y a los bogotanos, algo está pasando, algo está fallando y la verdad vamos a tomar acciones inmediatas”, concluyó el Ministro en diálogo con ‘La W’.

