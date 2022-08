En la mañana de este miércoles surgieron dudas jurídicas que podrían convertirse en un obstáculo para posesión de Sandra Milena Urrutia Pérez, designada por el presidente Gustavo Petro como nueva ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).



En la mañana de este miércoles, La W informó de la existencia de un documento y un precedente que podrían enredar el nombramiento de Urrutia en este cargo, "ya que podría estar inhabilitada para ocuparlo", de acuerdo con la emisora.



Según cita este medio, el caso que cita como precedente se remota al caso de un exvicecontralor que, en el año 2020, no pudo llegar a un cargo oficial poco después de salir de la Contraloría General de la República. Esto se debió a que, por haber sido integrante de un órgano de vigilancia y control, pesaba sobre él una inhabilidad.



Se trata del abogado Ricardo Rodríguez Yee, quien sacó adelante la investigación por el caso Reficar y fue nombrado como gerente del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, en Bogotá.

Ministerio de las Tic. Foto: CEET

Sin embargo, Rodríguez Yee elevó la consulta ante Función Pública para saber si existía o no una inhabilidad por su ejercicio como contralor, y le dijeron que no.



Este documento, que data de septiembre de 2020, dice lo siguiente:



“El ex vicecontralor no podrá prestar asesoría, representación o asistencia a organismos o entidades que estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado y en los asuntos que tengan relación con las funciones propias del cargo desempeñado, prohibición que atiende al término de dos años”.



El concepto también advierte que el exvicecontralor no podrá, de manera indefinida, “asesorar, representar ni asistir, de manera independiente a personas naturales o jurídicas, respecto a los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones”.



Además, precisa que, en caso de que el exfuncionario actúe en contravención a la citada prohibición, esta situación podrá ser investigada y sancionada disciplinariamente.



Sin embargo, en otro concepto de Función Pública no se habla de prohibición sino de inhabilidades taxativas, según los asuntos que hayan sido manejados por la designada ministra en su labor como contralora en el sector TIC.

Sandra Urrutia, nueva ministra de las TIC, fue directora de Vigilancia Fiscal en la Contraloría General de la República y tiene a su cargo el tema de las TIC.



Por ese motivo, si esta prohibición le aplicaba hace dos años al vicecontralor Rodríguez Yee, dice La W, a la nueva ministra también bajo la misma interpretación.



Urrutia es abogada y tiene una maestría en derecho administrativo. También cuenta con una especialización en derecho de las telecomunicaciones y tiene más de 18 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones.



La designación de Urrutia fue hecha por el presidente Petro en reemplazo de Mery Gutiérrez quien no se pudo posesionar.



