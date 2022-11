Este martes 16 de noviembre se conoció a través de Sigue La W que la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, se está preparando para presentar el balance de su cartera, que incluiría el Plan de Conectividad 2022-2025.



Sin embargo, el programa de W Radio reveló que tienen evidencias sobre posibles maniobras de la ministra para favorecer a un viejo amigo y a una empresa cercana a ella, lo que pondría en riesgo 10 billones de pesos de la nación.



Fuentes consultadas por Sigue La W le habrían dicho a ese medio de comunicación que el plan de ruta de esta cartera para los próximos cuatro años habría sido diseñado por el exministro Diego Molano Vega, amigo personal de Urrutia.



En dicho documento se habla de una rebaja en el valor de las renovaciones del espectro para todas las bandas y para todos los operadores que deberán hacerse entre 2023 y 2024. Al parecer, la justificación para esta decisión es la mitigación de gastos en inversiones de capital que deben hacer las empresas.



Respuesta de la ministra

Luego de realizar esta denuncia, W Radio entrevistó este miércoles a la ministra de las TIC, quien aseguró el Plan de Conectividad no había diseñado por Molano Vega.



"No es cierto que yo piense contratarlo ni que lo haya contratado. En estos meses que yo llevo, lo que hicimos fue diseñar un plan conociendo la información del Ministerio y resultado de la escucha activa que ha sido un mandato del presidente Petro en donde he hecho varios talleres no solo en las regiones sino también con los operadores de telecomunicaciones", explicó.



Sin embargo, reconoció que sí se ha reunido con el exministro Molano, pero, según dijo, con la intención de escuchar opiniones de expertos: "Lo que hicimos con Molano fue una reunión de escucha donde varios expertos dieron sus opiniones, entre ellos el exministro, que es una referencia a nivel internacional".



En cuanto a la reducción en el cobro del espectro a las empresas de telefonía móvil, la ministra Urrutia manifestó que ese valor aún no está definido y la Agencia Naional del Espectro está revisando el tema.



“En este momento no existe valoración y yo no conozco ese documento, la ANE está revisando las diferentes condiciones que tiene hoy el mercado de servicio de voz, lo importante es que vamos a priorizar el tema de la conectividad en todo el país, especialmente en las zonas más apartadas del país”, añadió.



