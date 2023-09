Luego de la polémica por cuenta de audios difundidos por WhatsApp en los que se condicionaba la inclusión de planes de internet rural a la participación en las marchas del 27 de septiembre, el Ejecutivo ha rechazado dicha posibilidad. Primero fue el ministro Luis Fernando Velasco, del Interior, y el siguiente fue Mauricio Lizcano, de las TIC.



Lizcano le dijo a EL TIEMPO que son mentiras la información difundida por dichos audios y la calificó de “semejante incoherencia”. Además, el ministro recordó que los audios no hablan de su cartera sino del Ministerio del Interior. No obstante, esta no tiene nada que ver con programas de internet.



Luego, en sus cuentas de redes sociales negó que desde su cartera se esté ofreciendo internet, almuerzo o transportes en contraprestación a la participación en lar marchas de esta semana. Sin embargo, el funcionario sí aceptó que sí está haciendo llamado para que la población participe de las movilizaciones.



“El ministerio ha convocados y seguirá convocando a la marcha del día miércoles, pero cómo un acto voluntario de cada persona”, declaró el funcionario, que señaló que las próximas reuniones sobre comunidades de conectividad evitarán las concentraciones físicas.



Lo que dijo Velasco

Ante dichos mensajes, el Ministerio del Interior ha negado que desde el Gobierno se esté usando algún tipo de coacción para garantizar la presencia de personas en las marchas. A través de un comunicado rechazaron que se esté condicionando el servicio de internet rural a la gente que marche.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó promesas a cambio de que salgan a marchar. Foto: El Tiempo

En ese sentido, también hizo referencia a los audios y ha dicho que no ninguna convocatoria como la que es expresada en dichos mensajes. “Frente a esos fake news, el ministro Velasco invita a la ciudadanía a no permitir que se desdibuje el carácter social de la movilización”, declaró el ministerio.



Luego, en palabras del ministro Velasco se señaló: ““No tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. Evidentemente no es el Ministerio del Interior, en otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega internet”,