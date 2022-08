El director del DAPRE, Mauricio Lizcano, confirmó a la W Radio que la designada ministra de las TIC, Mery Janeth Gutiérrez Cabeza, no se posesionará este 11 de agosto. Tampoco lo harán los ministros de Justicia y Ciencia (cartera a la que no ha sido asignado encargado).



"Ella no se va a posesionar hoy. Cuándo y cómo lo haga será una decisión del presidente (Gustavo Petro). Él está evaluando y estudiando todas sus decisiones", agregó Lizcano a la emisora.



(Lea además: Atención: nueva Mintic renuncia a derechos sobre jugosa demanda contra la Nación)

Ella no se va a posesionar hoy. Cuándo y cómo lo haga será una decisión del presidente. Él está evaluando y estudiando todas sus decisiones FACEBOOK

TWITTER

"No tengo más información, solo el Presidente sabe lo que está pasando. No puedo decir de cambios ni nada. Lo que sé es que el Presidente emitió en Twitter nombrándola y puede que no esté pasando nada. No tengo mayor información", dijo.



La Unidad Investigativa de este diario reveló que Programar Televisión, la empresa de Mery Janeth Gutiérrez Cabeza, sigue registrando a última hora documentos para que ella pueda asumir el cargo que le delegó el presidente Gustavo Petro.



(En contexto: La millonaria demanda de firma de nueva MinTic a la Nación por $ 45.000 millones)



La ahora ministra renunció al cargo de representante legal de la firma. Sin embargo, sigue siendo la dueña del 97 por ciento de las acciones.



Programar tiene una demanda en contra de la desaparecida Autoridad Nacional de Televisión, en cuya junta directiva tenía asiento la cartera de las TIC. Tras la liquidación de esa entidad la demanda quedó en cabeza de ese ministerio.



(Conozca todos los detalles: La millonaria demanda de firma de nueva MinTic a la Nación por $ 45.000 millones)

ELTIEMPO.COM