Errar es humano. Esta es, en síntesis, la explicación que la ministra de Minas, Irene Vélez, quien se equivocó al afirmar que el “fondo de la gasolina tiene un déficit de 10.000 billones”, una cifra errada que la convirtieron en blanco de las redes sociales.

Antonio Navarro, exgobernador de Nariño, estuvo entre quienes la hicieron caer en cuenta de su error. "Sin comentarios", posteó él.



Ante esto, la titular de la cartera le respondió a Navarro Wolf, al que le dijo que "todos cometemos errores" y que el lapsus sucedió por la presión mediática.



"Estimado @navarrowolff, todos cometemos errores, con la presión de hace 8 días me equivoqué", manifestó Vélez.



En este trino, la ministra señaló que la cifra real pendiente de pago del segundo trimestre de 2022 es de 10,49 billones de pesos, y que debido a esto se instaló una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda para poder evaluar la mejor solución, pues la deuda total supera los 15 billones.



En el marco del congreso Nacional de Energía Inteligente en Cali, la jefe de la cartera energética dijo:



"En este momento estamos hablando de $10.000 billones, entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo, eso tiene que ver con que no se hizo el aumento de la gasolina que generalmente tenía que hacerse de manera progresiva, haber detenido ese incremento progresivo pues incrementa por supuesto la velocidad del déficit, pero no es solamente ese factor, sino que también la tasa de cambio que se conoce en el establecimiento de la tarifa como el IPP está afectando la tarifa de los precios de la gasolina".



POLÍTICA