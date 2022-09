La ministra de Minas, Irene Vélez, fue este jueves primero de septiembre centro de atención por sus declaraciones en el Congreso Nacional de Minería, donde les pidió a otros países que decrezcan económicamente.



"Nosotros necesitamos exigirles también en el marco de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos”, afirmó Vélez durante el encuentro realizado en Cartagena.



Y, explicó: “De ese decrecimiento depende que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”.



La solicitud de Vélez causó polémica, al punto que el mismo presidente Gustavo Petro, sin hacer mención directa a la mencionado por su ministra, escribió en su cuenta de Twitter que cuando estudió su especialización de desarrollo y medioambiente, en la Universidad de Lovaina, "lo primero que me enseñaron fue la “Teoría del decrecimiento de Serge Latouche”, y compartió un documento sobre esta.

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial, le preguntó a Vélez en sus redes sociales: "¿Cómo así que necesitamos un “decrecimiento de los modelos económicos?", y agregó: "El gobierno Petro nos lleva a un salto al vacío sin paracaídas. Muy grave todo lo que hemos visto hasta ahora".



Por su parte, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, añadió: "Primero dijo que debíamos importar gas desde Venezuela, ahora dice que le pedirá a otros países que dejen de crecer económicamente. ¿En manos de quién está la política energética de nuestro país?".



Ante la polémica que suscitó su declaración en el Congreso Nacional de Minería, la ministra Vélez señalo en la noche de este mismo jueves, desde Cali, que “el decrecimiento es un concepto que habla de las relaciones entre los lugares que son intensivos en consumo y los lugares que son intensivos en extracción de bienes y servicio que proveen ese consumo”.



Dijo que en Colombia no tenemos hacia dónde decrecer y, por el contrario, lo que se debe hacer es cerrar las brechas sociales y económicas.



“Decrecer se habla en aquellas economías que están desarrolladas y que siguen en una curva de crecimiento económico alto, que se hace –necesariamente- a expensas de otros países y geografías de donde se extrae la riqueza”, manifestó Vélez.

Disculpa con los periodistas



La ministra Vélez también se refirió a la controversia que generó la forma abrupta como terminó una rueda de prensa tras el Congreso Nacional de Minería.



Durante la rueda de prensa, Vélez, quien estaba acompañada por Susana Muhamad, ministra de Ambiente, fue interrogada justamente sobre el decrecimiento. A la pregunta de un comunicador, Vélez respondió: “Son como 50 preguntas en una”.



Aunque en ese momento los reporteros se tomaron la situación con jocosidad, la ministra Vélez reaccionó de inmediato subiendo el tono ante los comunicadores: “Me dejas hablar, por favor. Gracias”.

Y continúo: “Si no, no puedo responder”.



Cuando una periodista iba a intervenir solicitando que se le respondiera una pregunta previa que había realizado, Vélez, con molestia, dijo: “Entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar”. Y abandonó el recinto.



Respecto a lo ocurrido, Vélez presentó excusas a los periodistas que estaban en la rueda de prensa.



“Estaba en un congreso en Cartagena y en medio de que la rueda de prensa fue un poco desordenada y los periodistas hablaron todos a la vez, yo tenía también un compromiso con la Embajada de Suecia y después tenía que volar a Cali. Me disculpo con los medios, pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo en este camino”, dijo Vélez.



