Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, solicitó la renuncia protocolaría a todos sus viceministros y directores debido, entre otros motivos, a la baja ejecución presupuestal.



Esta petición también fue realizada por los ministros de Agricultura y Transporte a sus funcionarios, y obedece a la advertencia que el presidente Gustavo Petro le hizo a los jefes de cartera durante el último consejo de ministros.



Una fuente le confirmó a EL TIEMPO que, en el caso del Ministerio del Interior, esta solicitud fue realizada el pasado 7 de agosto -antes del consejo de ministros- y que hasta el momento el ministro Velasco no le ha aceptado la renuncia a ningún funcionario, más allá de que varios ya presentaron su carta.



El tiempo que otorgó Velasco a los funcionarios para que muestren resultados fue de 30 días.



En cuanto al ministerio de Transporte, esta petición fue realizada a los altos funcionarios de las siguientes entidades: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Aeronáutica Civil (Aerocivil), Invías, Superintendencia de Transporte, Agencia de Seguridad Vial, Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y Cormagdalena.



En el Ministerio de Agricultura, liderado por Jhenifer Mojica, también se les comunicó a los viceministros y directores que estaban con "matrícula condicional" y, aunque la mayoría ya presentaron la renuncia, esta no ha sido aceptada.

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron el nuevo regaño del presidente, que esta vez reactivó los rumores de remezón ministerial. Varios presentes señalaron que hubo un ultimátum del primer mandatario. El que no mejore la ejecución en un mes, se tiene que ir del gabinete.



La advertencia fue para ministros y viceministros. “Todas las direcciones de los ministerios quedan con matrícula condicional y si no mejoran ejecución no podrán continuar en el gobierno, lo mismo los viceministros”, expresó uno de los presentes en el consejo de ministros de este lunes.

