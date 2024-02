¿Qué explica las declaraciones subidas de tono de los ministros del presidente Petro?

Son cada vez más frecuentes los ministros del presidente Gustavo Petro que usan sorprendentes expresiones para confrontar a los sectores de oposición que van desde la formación académica, pasando por la clase social hasta los señalamientos de racismo.



El caso más reciente lo protagonizó la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, quien este martes, dijo en Buenaventura: “No puede pensarse en que es más valiosa la vida de los tiburones que las de las personas. Es un decreto odioso, de gomelos o de los yupicitos, dice nuestro presidente Gustavo Petro. Dando una muestra clara de lo que es el racismo, pero por eso decimos que el pueblo se tiene que movilizar”.



Previamente, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en una sesión en la Comisión Séptima del Congreso dijo: “Esta reforma no es de Petro, ni de Corcho, es de todos. Y aquí estamos para defender a los pobres, y no a la élite”.



También en Bucaramanga, mientras se desarrollaba la primera audiencia pública a uno de los proyectos bandera del Gobierno, dijo: "Vamos a necesitar más recursos, entonces, no nos jodan a nosotros, y más bien ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria".

Consejo de ministros del miércoles 31 de enero. Foto: Presidencia

"Pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar y hacemos una reforma justa y equitativa, en donde todos pongamos, el que menos tiene menos pone, y el que más tiene más pone y conseguimos recursos para solucionar el problema si el problema es de dinero, pero no tenemos más dinero", agregó.



Y ante los cuestionamientos por el nombramiento del nuevo director de la Nueva EPS, Aldo Cadena, Jaramillo salió al paso con este argumento: “Apenas nombran a un trabajador en un cargo directivo importante, inmediatamente les produce escozor que porque no es blanco, grande, buen mozo y artista”.



Por otra parte, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, calificó al expresidente César Gaviria Trujillo como “virrey”.



Y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en referencia al presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo paradójicamente cuando buscaba consensos para la reforma laboral: “Nosotros podemos entender que el doctor Cabal no tenga interés en que esta reforma se dé. Sabemos que él está muy cómodo con la precarización que tiene, el sector que él representa, en especial”.



El presidente Gustavo Petro durante el último consejo de ministros. Foto: Presidencia

La subida de tono de los funcionarios coincide con reuniones claves del conjunto de los ministros con el Jefe del Estado en el que éste les ha exigido que defiendan más el ideario político que los llevó al poder.



De hecho, son al menos tres las reuniones en las que el presidente Petro le ha ‘jalado las orejas’ y les ha pedido pasar a la primera línea de defensa de su administración. Máxime cuando el presidente Petro sostiene que hay “una ruptura institucional” y que es víctima de un “golpe blando”.



La cuestión es si al escalar el lenguaje se logra el objetivo. En el caso, por ejemplo, de la ministra Mojica se abrió una polémica con el sector de ambientalistas que jugó un papel importante para la elección de Petro.



“Cuando uno está en el gobierno debe unir en lugar de separar”, dice Sandra Bessudo, fundadora y directora de Fundación Malpelo y una de las personas que más conocimientos tiene sobre la protección de especies marinas.

“La aleta de tiburón no deja ver otras discusiones que son más trágicas y profundas (..) Es una discusión entre dos mundos, el mundo de la ciencia elitista, de quienes van a la universidad y hacen doctorado y van a otro país contra la vida real y la práctica y el conocimiento heredado”, había argumentado la ministra Mojica.



“Qué descarga de odio, ministra @jmojicaflorez. Cuánto resentimiento hay en su discurso, además de falacias (sic)”, le replicó Andrea Padilla, del Partido Alianza Verde, que se considera como una de las aliadas del Gobierno Nacional.



Estas nuevas discusiones se presentan en vísperas del inicio de la legislatura en este semestre en donde el Gobierno se juega buena parte de su legado con las reformas sociales que cursan en el Congreso.

Estos vocablos, que antes eran usados exclusivamente por el presidente Petro, causan controversia por lo innecesarios y provocadores.



“Veo yo un problema muy complejo, que es un doble mensaje del Presidente de la República, totalmente desconcertante. No termina de proponer un acuerdo nacional y a las 24 o 48 horas arremete de nuevo con diatribas completamente incendiarias, donde todos los que no estemos de acuerdo 100 por ciento con lo que él dice, pues somos hijos de esclavistas, oligarcas, desalmados. Y además presenta la historia de Colombia señalando que en 200 años aquí todo lo que ha habido de manera generalizada, como él lo plantea, es una serie de corruptos, unos bucaneros que se aprovechan del Estado. El Presidente sigue siendo candidato y no Presidente”, dijo el senador Humberto de la Calle.



El analista Pedro Medellín, por su parte, también ha llamado la atención de los riesgos del presidente que “ha optado por un discurso excluyente y confrontacional”. Para este experto en la actividad política, este “es el drama del gobierno Petro. Que no sólo no logra forjar un ambiente de optimismo más ahora que no puede ocultar las disputas entre sus ministros, ni su incapacidad para atender las emergencias que se presentan o para cumplir con las inversiones prometidas”.



