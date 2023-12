Ministro Velasco se une a cuestionamientos al expresidente Andrés Pastrana

Un nuevo choque en redes sociales se reportó entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Andrés Pastrana (1998-2002). Esta vez, el intercambio de mensajes trascendió la esfera digital puesto que ambas figuras anunciaron demandas en contra de su oponente.



(Puede ver: Petro anuncia demanda contra Andrés Pastrana por asociarlo al narcotráfico)

En medio de esta disputa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, intervino a través de redes sociales. El funcionario de Gustavo Petro tuvo un tema más bien conciliador, pero al mismo tiempo aprovechó para cuestionar la postura que ha tenido Pastrana frente a la ‘paz total’ y que lo llevó a decir que “no ha sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico”.



Velasco recordó que el expresidente Pastrana intentó llevar un acuerdo de paz con las extintas Farc y que esto terminó en lo que se conoció como las fallidas negociaciones del Caguán. Este cuestionó que trate de hablar de un vínculo de la ‘paz total’ con el narcotráfico cuando para ese momento la desaparecida guerrilla estaba vinculada con estos delitos.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo El Tiempo / Presidencia

“El señor expresidente Andrés Pastrana hizo un esfuerzo por intentar hacer el acuerdo de paz con las antiguas Farc. Les despejó una parte importante del país a sabiendas que esa organización cobraba ‘impuestos’ a los traficantes de droga. Su proceso salió mal, pero nadie lo acusó de narco por ese esfuerzo”, dijo el ministro encargado de la política.



(Además: Expresidente Pastrana responde a Gustavo Petro: también anuncia demanda)





Por eso, para Velasco, genera “dolor y asombro” que el expresidente lance comentarios en contra del gobierno Petro “acusándolo de acciones criminales por intentar acabar la guerra a través de la negociación”.

El señor expresidente @AndresPastrana_ hizo un esfuerzo por intentar hacer el acuerdo de paz con las antiguas FARC, les despejó una parte importante del país a sabiendas que esa organización cobraba “impuestos” a los traficantes de droga…su proceso salió mal, pero nadie lo acusó… — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) November 30, 2023

En ese sentido, el ministro recordó que participes de los diálogos de Pastrana ahora estén participando de la ‘paz total’. “Termino recordando que incluso hombres como Fabio Valencia que estuvieron en el Caguán en el equipo de negociación de Pastrana hoy colaboran en los intentos de paz de Petro”, concluyó el ministro.

El choque entre Petro y Pastrana

El choque comenzó debido a que el presidente Petro compartió una publicación sobre una captura de cinco miembros de la Armada, que estarían vinculados con acciones relacionadas con el narcotráfico. "No admitimos ningún miembro del Estado que este en contacto y a favor del narcotráfico.", fue el comentario del mandatario.



Esto fue aprovechado por Pastrana para lanzar duros comentarios en contra del gobierno y de la política de 'paz total', que ha buscado llegar a acuerdos y procesos de diálogo con distintos alzados en armas y actores ilegales.

.@petrogustavo:

Si no tiene pantalones ni argumentos para defender su llamada paz total en debate público, escúdese desde el poder en los tribunales.

Y prepárese, demandado por mí, para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Fidel… — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 30, 2023

"Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total", fueron las palabras del expresidente que generaron la molestia de Gustavo Petro.



(También: Iván Cepeda no concilió con el expresidente Pastrana: 'No tengo nada qué rectificar')



"Lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo", fue el mensaje de Gustavo Petro, que aprovechó el mensaje para cuestionar que el nombre de Andrés Pastrana aparece en el listado de invitados de los vuelos privados del sindicado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.



Esta no es la primera disputa entre Pastrana y Petro en redes sociales. Sin embargo, este sí es el primer choque entre ambos que sobrepasa el terreno digital y de las lides políticas y llegará a la justicia.