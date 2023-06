Este martes, el gobierno de Gustavo Petro tuvo una jornada agridulce en el Congreso. Por un lado, más del 80 por ciento de la la reforma pensional fue aprobada en primer debate. Además se aprobaron los actos legislativos de campesino como sujeto especial de derechos y jurisdicción agraria. Sin embargo, la reforma de la salud sigue estancada y pareciera que no se va a mover.



Ante los éxitos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, celebró: "Es un día muy positivo". En primer lugar, destacó la importancia de la jurisdicción agraria. "Faltaba esa pata de que cuando los campesinos y hombres del campo tengan un conflicto de tierra se le resuelva rápidamente por el Estado quién tiene la razón. No les dejemos esos problemas eternos. Un problema sin resolver es violencia que va a nacer", dijo el ministro.



Este martes se intentó avanzar sin éxito en el segundo debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En ese mismo sentimiento destacó el importante avance en la reforma pensional, que fue aprobada casi en su totalidad por la Comisión Séptima: "Al ritmo que vamos, creemos que mañana en la mañana podemos darle una buena noticia al país. Las reformas sociales del Gobierno todas están vivas. Solo nos falta la laboral".



El ministro anunció que saldrá a buscar las mayorías y tuvo una mirada optimista en cuanto a la reforma laboral y de la salud. Sobre la primera dijo creer que tiene las mayorías; y en la segunda señaló que, sin importar lo que pase en la plenaria de la Cámara, está viva para debates el próximo semestre.



En su breve intervención a medios, el ministro tuvo tiempo para hablar de la carta que el expresidente César Gaviria dirigió al presidente Gustavo Petro, en la que criticó la estrategia de ir por el voto a voto para destrabar las reformas. De acuerdo con el director del Partido Liberal, es violatoria de la ley de bancadas.



El expresidente César Gaviria envió un mensaje al presidente Petro en el que cuestionó algunas posturas del poder Ejecutivo. Foto: Facebook María Eugenia Lopera y Efe

"No nos queremos saltar las leyes de bancada. Lo que hemos dicho siempre es que preferimos que los congresistas hagan las leyes y no los directores de los partidos. Tengo la seguridad que cuando el expresidente Gaviria quiera volver a hacer leyes se presentará ante el electorado y sacará una monumental votación y hará leyes. Por ahora lo que yo quiero es que los congresistas hagan las leyes", respondió Velasco.



En ese mismo sentido, el ministro del Interior respondió que cree que su estrategia está funcionado y que se ha visto en que la reforma de la salud sigue viva a pesar de las posiciones oficiales de los partidos.



También habló de la solicitud de los liberales de que se aplace para el otro semestre el estudio de la reforma de la salud. "Vamos a insistir. Respetamos la solicitud del Partido Liberal. Entiendo que tiene ver mucho con la recusación de 18 de sus miembros. No es una acción contra la reforma. No es fácil en la Cámara que sin los votos afirmativos del Partido Liberal pueda salir la reforma, pero lo intentaremos", expresó el responsable de la política en el gobierno.



Por último, dio un mensaje de que seguirán insistiendo hasta lo último para que las reformas del gobierno avance los más que se puedan. "Hasta el 20 de junio haremos una batalla en lo político para que nuestros proyectos se vayan aprobando", concluyó.