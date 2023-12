Ministro Velasco descartó que convoquen a sesiones extras para aprobar reforma laboral

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se manifestó frente a la negativa de la Comisión Séptima de Cámara frente a la ponencia de archivo de la reforma laboral. Aunque solo se negó la pretensión de archivo, el ministro fue bastante positivo frente a lo que se viene con la iniciativa.



(Puede ver: Comienza oficialmente trámite de la reforma laboral: niegan ponencia de archivo).

“Tendremos tiempo para acercarnos en las diferencias”, dijo Velasco, que fue crítico con los que han hablado en contra del proyecto: “A los que hicieron el velorio, está viva y la veo con salud”. El ministro reveló que su intención pasa por aprobar la ponencia para que el debate del articulado se dé el próximo semestre.



“La aspiración es dejarla bastante avanzada. El mensaje político es muy poderoso: 13 contra 5. Si se dice debátase, hay una decisión de sacar la reforma”, fueron las palabras del ministro. Para este, sería “bastante optimista” pensar que el proyecto va a ser aprobado completamente en primer debate antes del 16 de diciembre.



“Siento y creo que es evidente que hay algunos temas por ajustar en derechos colectivos. La reforma nació con certificado de defunción y aquí está viva y coleando”, declaró el ministro. Para el responsable de la política en Gobierno, no es necesario extras: “Un tema que debatiré más tarde con el presidente. Hemos avanzado en la agenda legislativa y no creo necesitarla”.



(Además: Se votaron impedimentos de la reforma laboral, aunque no estaba agendada).



Sin embargo, abrió la puerta para una convocatoria para el proyecto relacionado con los tribunales de arbitramento. “El proyecto sobre arbitramento no está suficientemente cocinado, el único tema que nos llamaría a unas extra. La agenda legislativa va saliendo casi que lo planeado”, aseveró.



Velasco señaló que parte de la no necesidad de las extras es que a partir del primer semestre de 2024 se comenzará las sesiones ordinarias desde febrero y no marzo. Con un mes extra para el debate, este tipo de proyectos tienen un camino mucho más fácil.

Por último habló sobre la reforma pensional: “Con ponencia ya para plenaria, esperamos que el señor presidente del Senado nos escuche y la pueda agendar”.