Luego de las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con Yamid Amat -en donde habló sobre la ley de sometimiento-, el funcionario aclaró en conversación con EL TIEMPO que sus palabras no se referían a una negociación del Estado con el narcotráfico y la delincuencia, sino que ese proceso debe ser de la órbita de jueces y fiscales.



Velasco señaló que no es el Gobierno quien negociará con grupos dedicados al narcotráfico, sino que serán los fiscales y los jueces, a través de las reglas que se establezcan si se aprueba la ley de sometimiento.



"Lo que hace el Gobierno es crear una política pública de sometimiento a la justicia, porque de qué nos sirve desmovilizar las disidencias y al Eln si se mantiene una máquina de guerra tan poderosa como el ‘clan de Golfo’. (...) entonces a través de una ley de sometimiento lo que se hace es crear las reglas de ese sometimiento y, ¿quién negocia con ellos? El Gobierno no, quien negocia con ellos son los fiscales que se sientan individual o colectivamente hacer la negociación", dijo.



Además, agregó que es "el Estado, en cabeza de los fiscales, haciendo una negociación en el marco de un proceso penal que ha sido aprobado por el Congreso de la República con estos grupos delincuenciales".



En ese sentido, explicó que el Gobierno lo que busca con la presentación de esta ley es darles instrumentos de negociación a los fiscales. "¿Ante quién negocia? Ante los jueces, porque los jueces son los que definen si la negociación está bien o está mal hecha", dijo.

Sobre otra de sus afirmaciones durante la entrevista en CM&, en la que dice que hay que negociar con la delincuencia si se quiere acabar con toda la violencia, dijo que esta es una forma de acabar con el 'multicrimen'.



"Aquí se cree que el delito más grave es el narcotráfico. Yo le voy a decir una cosa que va a generar polémica, pero para mí el narcotráfico probablemente no sea el delito más grave que comete el ‘clan del Golfo’ (...). Esa gente ha desaparecido personas, esa gente ha asesinado, esa gente ha desplazado, los acusan de extorsionar, los acusan de mil cosas. Eso se llama multicrimen y en el marco de ese multicrimen, donde también está la minería criminal, pues es evidente que también está el narcotráfico", afirmó.



Finalmente, habló sobre las condiciones a las que tendrán que acogerse los grupos que pretendan ser arropados por la ley de sometimiento, en caso de que el proyecto sea aprobado en el Congreso.



"Son las que están en la ley. Ahí hay unas propuestas que podrá explicar más detenidamente el señor Ministro de Justicia, pero básicamente es que frente a unos delitos, que tienen unas penas altas, poder ofrecer un tratamiento penal más benigno (...) permitiendo que esos delincuentes puedan quedarse con un pequeño porcentaje del capital que han acumulado fruto de sus actividades delictivas", concluyó Velasco, quien agregó que se aplicarán las medidas intramurales que están en la ley.

Luis Fernando Velasco señaló que el Gobierno lo que hace es presentar un proyecto para crear las reglas del sometimiento.

¿Quién va a negociar con los narcotraficantes?

Planteemos muy didácticamente el contexto para que se entienda bien porque evidentemente puede generar confusión y yo creo que cuando se ha publicado no lo hacen de mala leche, sino porque se puede entender de otra manera si uno no lo explica suficientemente claro. El Gobierno está buscando la ‘paz total’, en el marco de la búsqueda de la paz total lo que hace el Gobierno es primero una negociación política con los grupos a los cuales le reconoce ese estatus político. El ELN, en algunos casos sectores de la disidencias de las Farc, negociaciones como se hizo en su momento con la Corriente de Renovación Socialista, Quintín Lame, M-19 EPL, y Farc, entre otros. Eso es una negociación.



Por otro lado, lo que hace el Gobierno es crear una política pública de sometimiento a la justicia, porque de qué nos sirve desmovilizar las disidencias y al Eln si se mantiene una máquina de guerra tan poderosa como el ‘clan de Golfo’. A manera de ‘paz total’ nos interesa que ese cartel del Golfo se desmovilice, entonces a través de una ley de sometimiento lo que se hace es crear las reglas de ese sometimiento y, ¿quién negocia con ellos? El Gobierno no, quien negocia con ellos son los fiscales que se sientan individual o colectivamente hacer la negociación y a decirles: ‘señores, sométanse. Les vamos a dar unas penas menores, incluso vamos a permitir que ustedes se queden con una pequeña parte de los bienes que tienen’. Esa es una negociación que se hace ante un juez, el fiscal ante un juez. Es el Estado, en cabeza de los fiscales, haciendo una negociación en el marco de un proceso penal que ha sido aprobado por el Congreso de la República con estos grupos delincuenciales.



¿Y en eso cuál es el rol del Gobierno?

El Gobierno propone una política de sometimiento, el Congreso la prueba y le hace la modificaciones que quiera hacerle y quien usa esas herramientas de esa política son los fiscales, que en últimas son los que negocian con los delincuentes. ¿Qué negocia un fiscal? El sometimiento, es decir, la desarticulación de estos grupos delincuenciales y para eso es que se le entrega instrumentos de negociación a los fiscales. ¿Ante quién negocia? Ante los jueces, porque los jueces son los que definen si la negociación está bien o está mal hecha.

Cambiando de tema, ¿qué incluye esa negociación con la delincuencia de la que usted habla?



Aquí se cree que el delito más grave es el narcotráfico. Yo le voy a decir una cosa que va a generar polémica, pero para mí el narcotráfico probablemente no sea el delito más grave que comete el ‘clan del Golfo’, hay unos delitos gravísimos. Esa gente ha desaparecido personas, esa gente ha asesinado, esa gente ha desplazado, los acusan de extorsionar, los acusan de mil cosas. Eso se llama multicrimen y en el marco de ese multicrimen, donde también está la minería criminal, pues es evidente que también está el narcotráfico. Usted no puede sentar a un fiscal sin entregarle las herramientas para poder negociar con esos grupos todos los delitos que han cometido y es lo que quiere construir un proyecto que se le presenta al Congreso y el Congreso lo aprueba.

Usted habla de negociar pero bajo las condiciones del Estado, ¿cuáles son esas condiciones?



Son las que están en la ley. Ahí hay unas propuestas que podrá explicar más detenidamente el señor Ministro de Justicia, pero básicamente es que frente a unos delitos, que tienen unas penas altas, poder ofrecer un tratamiento penal más benigno haciendo que esas penas altas no sean tan altas y permitiendo que esos delincuentes puedan quedarse con un pequeño porcentaje del capital que han acumulado fruto de sus actividades delictivas.

¿Y en cuanto a medidas intramurales?

Eso también está en la ley. Quien negocia es el fiscal, entonces el fiscal dirá: ‘yo a usted le va a meter tantos años, tantos meses y tantos días’. El fiscal puede decir otra cosa, pero eso ya es la autonomía del fiscal. Nosotros creamos un marco de negociación y quien negocia a nombre del Estado es el fiscal. Incluso ese fiscal no es completamente autónomo porque tiene que llevar esa negociación ante un juez en un típico proceso penal que se llama sometimiento a la justicia.

¿Cómo ve el trámite de esta ley en el Congreso?



Es un proyecto de ley polémico, todo lo que tiene que ver con la política criminal de Estado es polémico, pero evidentemente vamos a impulsarlo. Estamos esperando que se rinda la ponencia porque el proyecto ya está presentado en Comisión Primera del Senado. Estamos esperando que se rinda la ponencia y rindiendo la ponencia arrancamos el debate.

