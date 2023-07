La cabeza del Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, habló de los rumores de cambios en el gabinete; las consecuencias de la derrota del 20 de julio e hizo un balance del primer año de gobierno.

¿Qué está pasando en el Gobierno? ¿Es cierto que se aproxima un remezón ministerial?

Los ministros tienen claro que su responsabilidad y su posición política siempre está a disposición del Presidente. O sea, no podemos hablar de remezón, el único que puede hablar de remezón es el Presidente. Pero el Gobierno está trabajando. Estamos tratando de acertar, pero entendiendo, cada uno de los funcionarios, particularmente los ministros, que nuestro cargo está a disposición del Presidente.

¿Cómo está la relación entre usted y el Presidente, porque uno de los rumores fuertes es la supuesta molestia del Presidente con usted por lo que pasó el 20 de julio?



Pues yo he tenido una conversación muy amable con el Presidente y él ha entendido y conoce lo que pasó: que pudimos armar mayorías tanto en Cámara como en Senado, mayorías que iban a respetar unos acuerdos que se habían hecho. En Cámara, el resultado con Andrés Calle fue realmente importante y lo valoramos mucho. En Senado hubo una acción inteligente de quien es hoy el presidente, que es una persona a la que también respetamos y que logró mayorías; no solo invocando su experiencia e invocando colegaje de muchos años, sino también, y eso lo tiene claro el Presidente, con votos de la propia bancada del Pacto y de los ‘verdes’, por diversos motivos que no quiero detenerme a analizar. Entonces no veo por qué, y no ha sido cierto lo de esa molestia, porque el Presidente es un hombre de carácter y si él tiene una molestia, se la expresa a esa persona, y a mí no me ha expresado ninguna molestia.



Una de las preguntas obligadas es ¿lo sucedido el 20 de julio sería más un mensaje a Angélica Lozano y no al Gobierno?



No, el 20 de julio ocurrieron muchas cosas: hubo una decisión soberana del Congreso y nosotros la aceptamos. Quiero insistir, llega a la presidencia del Senado una persona que goza del respeto del Gobierno, que particularmente ha sido mi compañero durante muchos años. Quiero que el país sepa que este lunes, a las 7 de la mañana, estaré sentado con el presidente del Senado, Iván Name, desayunando y hablando del acuerdo nacional. Las elecciones de Congreso pasaron, vamos a trabajar institucionalmente y le tenemos respeto al señor presidente del Senado y por supuesto a toda la mesa directiva. También vemos en el presidente de la Cámara, Andrés Calle, una voz nueva, una voz interesante del Partido Liberal.

Después de la elección hubo un intercambio duro de declaraciones con Iván Name, ¿eso ya se subsano?



¿Cuál intercambio duro? Él dijo un par de cosas y yo dije algo, pero es que eso es el normal accionar del debate político. Eso ya está totalmente superado y yo ya he hablado telefónicamente con él. Vuelvo a insistir, en el momento en que se esté publicando esta entrevista, ya ha sido pactado un desayuno que tendré con el doctor Name el día lunes y en el que hablaremos de los temas realmente importantes del país. Al país no le importa si el doctor Name me dijo algo y si yo le respondí, lo que le importa saber al país es que en el Congreso hay la mejor disposición para que los proyectos que el Gobierno quiere impulsar puedan ser debatidos. Nosotros respetamos la independencia de poderes. Lo que necesitamos es garantías para que se debatan y estamos seguros de que las tendremos.

¿Siente que con las dos mesas directivas hay garantías? ¿Cuál es el panorama para las reformas del Gobierno?

Absolutas garantías, no tengo más que decir.



Name dijo que ya no habrá límite de tiempo en las intervenciones, ¿cómo ve este asunto? ¿No es una forma de apoyar el filibusterismo?



Yo creo que el doctor Name nos va a dar las garantía. Yo fui presidente del Senado y yo daba todo el tiempo para que gente hiciera sus debates y hay momentos para hablar y hay momentos para votar. Nosotros esperamos eso del Congreso. Habrá largos, sesudos, intensos y apasionantes debates, pero también llegará un momento en que el Congreso tome decisiones a través de votaciones. En el marco de eso es evidente que nosotros iremos a los debates y estaremos atentos a las votaciones.

¿La victoria de Name no le envía un mensaje al Gobierno de que la oposición está muy fuerte y que le puede dar duros golpes?



El propio doctor Name, en una entrevista que hizo en EL TIEMPO, reconoció que recibió un respaldo de la oposición y eso nosotros lo respetamos. Ahí hay 24 senadores de oposición que acompañaron la candidatura del doctor Name, pero es que logró 54 votos y eso incluye a senadores de la bancada del gobierno y senadores independientes. De manera que lo que nosotros sentimos es que tenemos que, con argumentos y con buenas iniciativas, ganarnos esas mayorías. Nosotros creemos que se pueden ganar, porque en el marco de un acuerdo nacional, que hay que hacerlo en el Congreso, se terminarán definiendo normas que le sirven a todo el país.

Usted habla de una gran coalición nacional, pero los partidos están muy reacios. ¿Quiénes están en esa coalición?

¿Reacios? Yo les pido que revisen la votación de la Cámara, donde una persona como Andrés Calle, que nos acompañó en el proceso electoral, sacó 179 de 180 votos. ¿Acaso eso significa que no hay un espacio para hacer un acuerdo político en el Congreso? ¿O es que están reacios cuando María José Pizarro, una figura tan emblemática del Pacto Histórico, ganó la vicepresidencia del Senado en el marco de un debate fuerte que se dio en el Senado? No, hay que hablar con todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El señor Presidente en la instalación del Congreso presentó una serie de argumentos y esos argumentos se concentran en una propuesta de acuerdo nacional. Nosotros sí hubiésemos querido que de alguna manera la oposición se hubiese referido a esa propuesta. No se refirió en ese espacio, pero insistiremos, porque nosotros sí queremos buscar el acuerdo nacional.



¿Y algún partido ya les ha dicho: ‘vamos con ese acuerdo nacional’?

Yo creo que el acuerdo nacional, para que tenga una fuerza institucional, lo debe impulsar el Gobierno, pero tienen que asumirlo el Congreso y las fuerzas sociales y económicas del país. A eso me voy a sentar el lunes con el doctor Name, y ya me senté con el doctor Calle para ver cómo el Congreso lo puede asumir para darle la gran legitimidad. En la Casa de Nariño nos reunimos muchas veces quienes ganamos las elecciones, pero en el Congreso está todo el país. Y por eso no queremos perder ese espacio institucional tan importante.

¿Tantos rumores de remezón ministerial no tienen que ver con un intento por hacer espacio para que lleguen los partidos al gabinete de nuevo por ese acuerdo nacional?



No, para nada. Primero hay que construir el acuerdo y esto no significa que tengan que estar de acuerdo con el Gobierno y que toque volver a hacer un gabinete con todos. Primero hay que hacer el acuerdo. El acuerdo nos dice cuáles son los elementos centrales en los que hay que caminar hacia el mismo lado y dar las respuestas para los problemas centrales del país. El presidente Petro lo planteó: primero hay que ver cómo enfrentamos la nueva violencia que está llegando. Algunos no entendieron en el discurso cuando el Presidente dijo que la guerra que conocíamos se estaba acabando. Ellos creyeron que lo que decía el Presidente es que no había más violencia y es todo lo contrario. Lo que alertó el Presidente fue que la guerra insurgente iba a ser reemplazada por grupos que usan la violencia para controlar territorios con el fin de ganar rentas ilícitas con minería ilegal, narcotráfico y más. El acuerdo debe girar en que esa violencia debe ser frenada antes de que se salga de cauce.

Usted habla de la violencia en el país y hay varios, como el registrador Vega, que encienden las alarmas por sus implicaciones en las elecciones. ¿Cuál es el panorama de orden público para el proceso electoral?



El Gobierno, las Fuerzas Militares, la Policía, la Unidad Nacional de Protección tienen el Plan Democracia y es la obligación de ellos entregar las garantías para que el proceso electoral pueda desarrollarse con la tranquilidad y legitimidad que se necesitan. Lo hechos de violencia que me tocó vivir no se van a ver en estas elecciones. Nosotros confiamos en las acciones de la Fuerza Pública y pedimos en las mesas de diálogo con los armados que se respete la decisión soberana de los ciudadanos.



Hablando de elecciones, el pronóstico es que será un plebiscito en contra de la administración Petro...

No, para nada. La oposición tiene todo el derecho, a falta de otros argumentos, de usar esa tesis para defender a sus candidatos. Esa oposición que ha gobernado por décadas se está quedando sin discurso y su discurso es golpeemos a Petro. Es un discurso muy pequeño para el reto democrático que se nos viene. El reto democrático es cómo mejorar las condiciones de vida de la gente, la seguridad, el empleo, infraestructura y más. Y si ellos tienen ese reto, pero solo proponen golpeemos a Petro, es porque no tienen ideas.

Usted ha pasado por dos cargos en este gobierno, la Consejería para las Regiones y el Ministerio del Interior, ¿cuál es el balance de este primer año de administración?

Tenemos que dar unos datos. Recibimos un país con una inflación creciente. Superó los dos dígitos y ese era un problema complicado porque encarecía el costo de vida. Los índices nos dicen que vamos más de un trimestre con una baja sostenida de la inflación y que a final del año será de un solo dígito. Ese es un resultado importante. El mes pasado recibimos más de 1.700 millones de dólares en inversión extranjera. Eso significa un crecimiento de más del 70 por ciento de inversión extranjera directa en comparación con el mismo mes del año pasado. Todo eso desmitifica ese meme que se construyó de que si llegaba Petro, la economía iba para el paso. Miren los resultados, estamos bajando el déficit fiscal. Tenemos resultados que dar en economía. Hoy Colombia se está convirtiendo en referente en contra del cambio climático, eso es importante. Gustavo Petro está trascendiendo su papel de líder del país a líder mundial en cambio climático.



Comenzaron el 7 de agosto con la coalición más grande que un presidente ha tenido en el pasado cercano. ¿No terminaron derrochando ese capital político muy rápido?



Es que un acuerdo político, más que el número de personas que lo respalden, es el número de personas que creen en lo que hay que hacer. El acuerdo político debió centrarse sobre las grandes reformas sociales que le propusimos al país en la campaña y no fue así. Pudimos juntar un gran conjunto de fuerzas políticas, pero cuando se dieron cuenta de que íbamos a tocar sus intereses con las reformas pues se alejaron de la coalición. Es normal lo que sucedió. Ahora lo que estamos haciendo es una coalición de convicción.

Una de las preocupaciones más grandes en el país es la seguridad y la ‘paz total’. Muchos dicen que si fallan en las negociaciones, será peor que lo que ocurrió después del Caguán...

Con todas las críticas que podemos hacerle a Andrés Pastrana, hay que valorar que tuvo el arrojo de intentar un acuerdo de paz. No le funcionó, pero tuvo el valor de intentarlo. Yo pido que también nos den la oportunidad de intentar cerrar un ciclo de violencia. Nos estamos jugando todo porque entendimos que un país es inviable si en su campos, donde debía sembrarse esperanza, se siembra muerte y guerra.

¿Qué viene para la relación del Gobierno y el Congreso en este nuevo año?



Viene un diálogo fluido e intenso, con respeto por la independencia de poderes. Vamos a hacer un diálogo que busque el acuerdo nacional para enfrentar los grandes problemas del país sin importar las orillas. Viene mucho diálogo, trabajo y paciencia. Tenemos que pensar en el futuro.



¿El 7 de agosto vienen cambios?

Esa es una pregunta que debe responder el Presidente.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

REDACCIÓN POLÍTICA

