Ministro del Interior pide que le borren trino a Petro

El ministro del Interior Daniel Palacios reaccionó fuertemente este martes a un trino que publicó el senador Gustavo Petro, en que, según el funcionario, transmite una información "falsa, temeraria e irresponsable", que, además, "busca sembrar violencia e inventiva el odio".



"No existe en Colombia ningún derecho a matar ciudadanos, a abusar sexualmente de menores de edad por parte de funcionarios públicos, a dañar los ojos de la juventud, a torturar y desaparecer. Usted, Duque, no tiene ese derecho", fue el mensaje que publicó en Twitter el senador y jefe de la Colombia Humana.



Tras ello, Palacios advirtió que "hay que hacer un llamado a la responsabilidad".



"Quien pretende gobernar al país y ser candidato tiene que recordar que a este país hay que unirlo y no dividirlo", dijo el funcionario en un video.



Y sentenció: "esperamos más altura a quienes quieren aspirar a la Presidencia de la República".



Esta afirmación no solo es falsa, temeraria e irresponsable, sino que busca sembrar violencia e inventiva el odio ! Política responsable y con altura por favor @Twitter @TwitterLatAm https://t.co/q0kTMXUaNx — Daniel Palacios (@DanielPalam) May 18, 2021

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Víctor Muñoz, se sumó y afirmó: "Señores @TwitterLatAm claramente este trino viola las políticas de @Twitter incentivando el odio, mintiendo e incentivando la violencia".

Señores @TwitterLatAm claramente este trino viola las políticas de @Twitter incentivando el odio, mintiendo e incentivando la violencia https://t.co/WciVEogtDe — Victor Munoz (@Vicmunro) May 18, 2021

Horas atrás el jefe de la cartera política ya había respondido a varios mensajes de Petro, quien ha estado tuiteando frecuentemente en contra del Gobierno.



"Le recuerdo al candidato senador que la curul que hoy ocupa es resultado de perder en un contienda democrática luego de haber sido derrotado por una diferencia de más de 2 millones votos! Campaña pero sin deslegitimar la democracia colombiana" le respondió Palacios a un trino en el que el senador aseguraba: "Líderes del mundo, asesinan al.pueblo colombiano, estamos bajo dictadura".



Le recuerdo al candidato senador que la curul que hoy ocupa es resultado de perder en un contienda democrática luego de haber sido derrotado por una diferencia de más de 2 millones votos ! campaña pero sin deslegitimar la democracia colombiana. https://t.co/ia6uiqVwGq — Daniel Palacios (@DanielPalam) May 18, 2021

"Estos son los mensajes irresponsables, incendiarios, cargados de odio y desinformación que siembran violencia y no construyen país. Garantizar la protesta pacífica es una obligación del estado, la grandeza de las personas en estos momentos álgidos depende de cada uno", fue otra de las respuestas del ministro ante un mensaje del aspirante presidencial que decía: "Usted, Duque, ha dado la.orden para matanza".

Estos son los mensajes irresponsables, incendiarios, cargados de odio y desinformación que siembran violencia y no construyen país. Garantizar la protesta pacífica es una obligación del estado, la grandeza de las personas en estos momentos álgidos depende de cada uno https://t.co/hcMYiEbCE7 — Daniel Palacios (@DanielPalam) May 18, 2021

