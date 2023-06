Tras las revelaciones del Fiscal General, Francisco Barbosa, en relación a chuzadas de la Dijín que fueron realizadas a Marelbys Meza Buelvas, la niñera de Laura Sarabia, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco dijo que ni el Gobierno ni el presidente Gustavo Petro ha ordenado escuchas ilegales.

“Nosotros con la misma vehemencia que denunciamos hace años las chuzadas a los magistrados de la Corte, pedimos que se investiguen recientes denuncias y se sancione a responsables si se comprueba veracidad de las mismas”



También agregó en su cuenta de Twitter: "Gobierno no ha ordenado y mucho menos el presidente Gustavo Petro unas escuchas ilegales".



Posteriormente en declaraciones a Caracol Radio dijo: “Lo que sí es evidente es que este no es un caso de unas acciones sistemáticas de alguien chuzando a determinadas personas, no hay alguien chuzando a todas las empleadas del servicio, ni alguien chuzando a todos los periodistas ni a todos los opositores. Es bueno generar esa claridad”.



(Más noticias: Caso Laura Sarabia: el presidente Petro ordena a Armando Benedetti viajar a Colombia)



El ministro del Interior, además, señaló que “yo tengo la absoluta seguridad de que se terminará sabiendo todo lo que pasó, es demasiado chambón lo que han hecho, es evidente que van a salir los responsables de estas circunstancias: entre otras cosas porque el autor material, estoy seguro que alguien más lo llevó a tomar ese tipo de acciones. No fue un acto de imaginación de un patrullero y él terminará contando de quien recibió la instrucción.



Incluso, aseveró que no se está hablando de escuchas ilegales contra magistrados o miembros de la oposición, o periodistas o líderes sociales.



Por otro lado, en las últimas horas EL TIEMPO conoció que la funcionaria, quien es la mano derecha del presidente Gustavo Petro, habría redactado su carta de renuncia al Gobierno Nacional desde el domingo.



(Le puede interesar: Polémica: Clara López minimiza interceptaciones a 'chuzadas a una sirvienta' en debate



Sin embargo, hasta la noche de este jueves el texto todavía no habría sido entregado al jefe de Estado, dijeron a este diario fuentes cercanas al Gobierno.



Ante esta información, el ministro dijo que no tiene acceso a esa información pero de ser así considera que: "El gesto de la doctora Laura dice mucho de su talante, entre otras cosas porque entiendo que no la presentó ahora, la presentó apenas se inició este debate... tengo que decir con la mayor claridad que presentar una carta de renuncia no significa reconocer ningún tipo de responsabilidad".

Gobierno no ha ordenado y mucho menos el presidente @petrogustavo unas escuchas ilegales, y nosotros con la misma vehemencia que denunciamos hace años las chuzadas a los magistrados de la @CorteSupremaJ , pedimos que se investiguen recientes denuncias y se sancione a responsables… — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) June 2, 2023

También puede leer: