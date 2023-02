Una polémica se ha desatado en las últimas horas entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá debido a la falta de acuerdos entre ambas administraciones con respecto a la primera línea del metro.



La alcaldesa Claudia López se opone a que el proyecto sea modificado y defiende que la entrega de la primera línea se mantenga para el 2028, puesto que la modificación que busca el presidente Petro implicaría un retraso de al menos seis años.



A la tensa discusión se unió este jueves el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien respaldó al presidente y advirtió que si la alcaldesa López no acepta la propuesta del gobierno Petro para construir parte de la primera línea subterránea, la Nación podría parar la financiación de otros proyectos de infraestructura de Bogotá.

Guillermo Reyes comentó los hechos en un video en redes. Foto: Twitter @MinistroReyes

“Si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el Gobierno también –en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos- pues esos se van a tener que parar”, dijo Reyes.



En entrevista con EL TIEMPO, el ministro Reyes recordó que cuando el presidente estaba recién electo le pidió a López que revisaran el trazado de la línea 1 del metro con la idea de soterranizar una parte y ella accedió a conversar con la condición de que los costos extras fueran cubiertos por el Gobierno Nacional.



Sin embargo, el ministro aseguró que esos acuerdos no se estarían respetando. "Hace 10 días, aquí en Palacio se presentaron los conceptos jurídicos que dan vía libre para que se puedan hacer modificaciones al contrato, se acordaron dos mesas de trabajo, pero al otro día ya el gerente del Metro de Bogotá estaba diciendo que no, que eso no se iba a cambiar. Y ayer (miércoles) la alcaldesa y el jurídico de la Alcaldía salieron a decir que ellos iban a seguir adelante con el proyecto como estaba. Es decir, ignorando lo que dijo el presidente", explicó.



Los planes del Gobierno

Así las cosas, son varios los proyectos que se verían afectados si el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá no llegan a un acuerdo. Sobre cuáles serían esos proyectos, el ministro de Transporte señaló específicamente a cuáles se refería: "Del Regiotram del norte, de los cables, porque todos esos van con plata nuestra, con el 70 %".



Además, dejó claro que, si no hay acuerdos, el Gobierno Nacional no giraría los recursos a Bogotá y priorizaría a otros municipios y proyectos con esas inversiones.



"Entonces si el tema no es haciéndonos por las buenas, respetando lo acordado, pues también el Gobierno Nacional tiene qué hacer con su chequera. Cada uno sabe qué hace con su plata y si los acuerdos no se respetan, pues imagínese", acotó Reyes.

