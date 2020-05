MinDefensa propone pacto para modificar implementación del acuerdo

En medio de un debate de control político para evaluar el cumplimiento del acuerdo con las Farc, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, advirtiendo que se despojaba de su investidura institucional para hacer tal reflexión, propuso explorar la búsqueda de un acuerdo para ajustar la implementación de lo firmado en La Habana.



Holmes, quien actuó como vocero del uribismo en la campaña para el plebiscito, sugirió examinar la idea de "si conviene o no hacer algunos cambios hacia adelante (en el proceso de implementación), sin afectar siquiera el texto del acuerdo".

Pero se respondió a renglón seguido: "Yo humildemente digo con toda claridad que sí es bueno abrir esa posibilidad".



Deploró que no se hubiera logrado entonces un acuerdo con los defensores del SÍ para darle mayor respaldo a lo firmado en La Habana, pero dijo que “en términos históricos, cuando se trata de reconstruir condiciones de paz, convivencia y reconciliación, nunca es tarde”.



Lo que Holmes acaba de proponer, en el fondo, es insistir ahora en algún tipo de acuerdo político que permita reorientar la implementación del acuerdo con las Farc.



Es la primera vez que un hombre con jerarquía dentro del uribismo propone que “dejemos atrás esa falsa polarización entre amigos y enemigos de la paz”.



Para el ministro de Defensa no hay razones para eso, pues a su juicio “los colombianos que acudieron ese día a las urnas, todos se manifestaron a favor de la paz. Unos sobre la base del texto firmado, otros buscando modificaciones al acuerdo. Eso fue lo que hicimos”.



“Lo que buscábamos -dijo, citando el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe- era construir las condiciones para que ese acuerdo gozara del más amplio apoyo popular a efecto de garantizar, no solo su viabilidad y estabilidad, sino para darle mejores condiciones a la implementación”.

De varias formas, Carlos Holmes Trujillo insistió en abrir el debate alrededor de un tema que ha marcado, como él mismo lo admitió, la polarización del país.



Dijo que "pensar que un texto petreo pueda tener la virtud de haber interpretado en el momento en que se negoció todas las circunstancias nacionales hacia el futuro, en la práctica termina cerrándoles posibilidades al entendimiento necesario para recuperar la convivencia y construir la paz".



El ministro de Defensa dijo que vale la pena examinar lo que ha ocurrido en Irlanda del Norte, donde sectores en guerra firmaron un acuerdo madre, pero luego fueron haciendo otros acuerdos progresivos para su implementación, lo que le ha permitido a esa sociedad avanzar en paz y prosperidad.



La propuesta de Holmes Trujillo tiene un gran peso, no solo por ser el ministro de Defensa del gobierno del presidente Iván Duque, sino por la jerarquía que se le reconoce dentro del uribismo.



Holmes fue compañero de fórmula de Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia en 2014 y compitió por la Presidencia con Iván Duque.



Dentro del uribismo algunos ven a Carlos Holmes Trujillo como un probable aspirante a la Presidencia en 2022.



