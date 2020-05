'Es falso que haya propuesto modificación unilateral del acuerdo’

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le salió al paso a las reacciones que han surgido en torno a su propuesta de explorar la búsqueda de un acuerdo para modificar a futuro la implementación de lo firmado en La Habana

En medio de un debate de control político, el Ministro de Defensa sugirió examinar “si conviene o no hacer algunos cambios hacia adelante (en la implementación del acuerdo), sin afectar siquiera el texto del acuerdo”. Pero se respondió a renglón seguido: “Yo, humildemente, digo con toda claridad que sí es bueno abrir esa posibilidad”.



Tras estas declaraciones, Holmes Trujillo recibió críticas desde varios sectores. Incluso el expresidente Juan Manuel Santos, en entrevista publicada en EL TIEMPO, expresó que "modificar el acuerdo unilateralmente es perfidia, espero que el Gobierno no vaya a cometer nuevamente el error de ensayar modificaciones unilaterales porque se vuelve a estrellar con un costo muy alto".



Tras estas reacciones, el ministro recordó que la idea propuesta por su partido - el Centro Democrático - durante el plebiscito fue "construir las condiciones para que ese acuerdo gozara del mas amplio apoyo popular a efecto de garantizar, no solo su viabilidad y estabilidad, sino para darle mejores condiciones a la implementacion”.

Holmes Trujillo puso como ejemplo para sostener su argumentación el histórico acuerdo logrado en Irlanda del Norte, con el apoyo de Inglaterra en 1998, que permitió poner fin a más de 30 años de violencia.



"Allá se negoció un acuerdo madre y a lo largo del tiempo se han venido haciendo modificaciones mediante acuerdos de implementacion, para ir recogiendo los cambios que surgían en la sociedad, las nuevas exigencias, los requerimientos novedodos, en procura de que ese acuerdo que se hizo en su momento pudiera tener estabilidad como la tiene", manifestó el ministro.



Una idea similar a lo ocurrido en Irlanda del Norte es lo que él propone para Colombia, que los ajustes a futuro en la implementación sean fruto de un"gran acuerdo nacional".



"También dije que para el país, y para la institucionalidad colombiana, que es la gran empresa a recuperar entre todos, es fundamental superar la falsa, inexistente y dañina división artificial entre amigos y enemigos de la paz. Los colombianos somos amigos de la paz", concluyó Holmes Trujillo.

'Gobierno no está pensando en modificar los acuerdos'

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, precisó que el gobierno del presidente Iván Duque no está pensando en modificar los acuerdos, y que por el contrario, los está implementando a través de su política de paz con legalidad, para lo cual se requiere de un consenso nacional.



“Todos seguimos las directrices del Presidente, quien desde el comienzo de su mandato dio a conocer su política de Paz con Legalidad como instrumento para el cumplimiento del Acuerdo. Ninguna de las garantías que se ofrecieron a los excombatientes Farc va a ser modificada. Él anunció modificaciones constitucionales para que rijan a futuro, aplicables a otros procesos que se puedan dar eventualmente”, precisó Archila.



Destacó que sí se requiere de un gran consenso para seguir avanzando en la implementación, en todos los frentes, tal como ha venido ocurriendo.



Archila dijo que ese consenso debe acabar también con el argumento electorero de que en Colombia hay amigos y enemigos de la paz.



“Nosotros estamos haciendo una política de paz. Necesitamos que se deje de hacer política con la paz”, puntualizó el consejero.

