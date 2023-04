El próximo miércoles 26 de abril se llevará a cabo el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Iván Velásquez en la Cámara de Representantes. Así lo confirmaron desde el equipo del representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, quien es el citante del debate.



Con esta citación, se convertirá en el tercer funcionario de este Gobierno que tendrá que enfrentar un debate de moción de censura. Se sumará a los de Irene Vélez, ministra de Minas -que ya superó dos debates-, y a la del canciller Álvaro Leyva, que será el próximo 12 de abril.



"No vamos a permitir que se pisotee el honor y la dignidad de nuestra fuerza pública, por eso continuamos firmes haciendo veeduría y control desde el Congreso de la República y con nuestra Moción de Censura contra el actual Ministro de Defensa", señaló días atrás el representante Uscátegui.



Hay que recordar que la mesa directiva de la Cámara de Representantes tendrá un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha del debate para anunciar la fecha de votación de la moción que, en caso de que prospere, pondría contra las cuerdas al ministro.



No vamos a permitir que se pisotee el honor y la dignidad de nuestra fuerza pública, por eso continuamos firmes haciendo veeduría y control desde el Congreso de la República y con nuestra Moción de Censura contra el actual Ministro de Defensa. — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) March 30, 2023

No es la primera vez que el ministro Velásquez es citado al Congreso para que explique lo que está haciendo el Gobierno ante la situación de seguridad que vive el país. El pasado 28 de marzo la plenaria del Senado llevó a cabo un debate de control político contra el funcionario el cual fue citado por Cambio Radical.



El primero en tomar la palabra en aquel momento fue el senador David Luna, quien en representación del partido Cambio Radical, expresó preocupación sobre la situación de seguridad en Colombia y lanzó duras críticas. "No existe una política pública definida de seguridad y defensa en el país, razón por la que no sabemos a qué apunta el sector defensa", señaló.

Iván Velásquez Gómez fue citado el pasado 28 de marzo la plenaria del Senado. Foto: Senado de la República

En defensa de la gestión del Gobierno habló la senadora María José Pizarro, quien señaló que bajo este mandato aumentó la incautación de hoja de coca, de aeronaves y de cocaína, en comparación con los primeros siete meses del Gobierno anterior.



El ministro Velásquez comenzó su intervención señalando que el actuar de la Fuerza Pública contra organizaciones criminales nunca ha cesado y que en este Gobierno se planea “afectar como nunca" las finanzas criminales. “Durante este Gobierno se han capturado 427 cabecillas de Grupos Armados Organizados”, agregó.



Finalizó su intervención recalcando que la visión del Presidente y la suya es la de una Fuerza Pública que respete los derechos humanos.

