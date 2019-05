Mindefensa cuestionó artículo del NYT sobre militares colombianos

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, criticó este sábado el artículo publicado por el New York Times (NYT) en el cual se hacen algunos señalamientos al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.



En medio del taller Construyendo País, en Nariño, el jefe de la cartera de Defensa relató que hace dos días un periodista de ese medio le envió una “solicitud” al general Martínez relacionada con la información que se publicó este sábado.

“A ese periodista se le entregó la totalidad de la información que requirió, los informes respectivos, los documentos, y con algo de tristeza y nostalgia, en el día de hoy sábado observamos que nada de lo que allí se dijo fue tenido en cuenta para elaborar este artículo”, afirmó Botero.

El artículo en mención asegura que el general Martínez impulsó un documento, a principios de año, entre 50 altos oficiales en el cual se duplicaba la meta de bajas y capturas de miembros de grupos armados ilegales y se bajaban los estándares hacia la protección de civiles en las operaciones de la Fuerza Pública.

En el reportaje se cita como fuente de lo dicho a tres altos oficiales y se recuerda el episodio de los llamados 'falsos positivos' en Colombia, generado en parte por presiones e incentivos en materia de bajas establecidos para los militares.



En respuesta a los cuestionamientos que plantea ela publicación, el ministro Botero afirmó este sábado que ese artículo “está lleno de inconsistencias”, de “algunas fechas que no coinciden o no son precisas”, que se habla de “pelotones cuando en realidad son escuadras de muy pocas personas” y que se menciona “un número de capturados inferior al que efectivamente se dio”.



“En este artículo se informa o se insinúa que hay servidores de la Fuerza Pública que consideran que recibieron una orden que eventualmente ha podido ser ilegal. Por esa razón he dirigido una comunicación a la Fiscalía General para que haga las investigaciones del caso, si lo considera prudente”, afirmó Botero.

Separado del servicio coronel del caso Dimar Torres

El Ministro también se refirió al caso del teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien fue vinculado a la investigación que desarrollan las autoridades por la muerte del exguerrillero Dimar Torres y aseguró que fue separado del servicio.



“El día de ayer viernes, al regresar de Montería de un consejo de seguridad, se convocó una junta de generales y esta persona fue llamada a calificar servicios con todos los sustentos jurídicos necesarios. Aquí actuamos con prontitud, con firmeza, con transparencia”, dijo.



Finalmente, el Ministro le dijo al presidente Iván Duque que no va a “dejar que enloden su gobierno con unos comentarios que, estoy seguro, serán desvirtuados en su totalidad”.



