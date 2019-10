El peor día del ministro Alberto Carrasquilla en el gobierno

Difícilmente Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, podrá olvidar este miércoles que pasó.



En este día, lo regañó el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, la Corte Constitucional le tumbó la ley de financiamiento, por instantes se le embolató la aprobación del presupuesto para el 2020 y, por si fuera poco, fue tendencia en Twitter al ser señalado de jugar con el celular en el Congreso.

En efecto, este economista de la Universidad de los Andes y PhD en Economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, recibió en público un inusual llamado de su exjefe Uribe -entre 2003 y 2007 fue su ministro de Hacienda y Crédito Público y en 2002 su viceministro de esta cartera-:



(Le puede interesar: Gobierno presentará el mismo texto de la ley de financiamiento)



“Yo sí le pediría al ministro de Hacienda, porque nos hacen daño con la infamia, que deje muy claro en este Senado hoy, que no eludamos el tema y se le diga con claridad al país qué es lo que el Gobierno está proponiendo en materia de pensiones", le dijo Uribe en medio de la plenaria que era transmitida por televisión.

Mentiras laborales y pensionales pic.twitter.com/7QLdfgsrEg — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 16, 2019

“En las elecciones pasadas ocurrió lo mismo; que el Centro Democrático y el candidato Iván Duque van a aumentar la edad y las semanas de cotización para pensiones. Mentiras. Es muy importante que el Gobierno Nacional aclare hoy ese tema porque aquí estamos discutiendo el presupuesto, está bien, uno puede compartir o no lo que ha dicho el senador Iván Marulanda, lo que ha dicho la senadora Aida Avella, pero son temas respetables que admitan la discusión”, expresó en tono vehemente.Casi en paralelo, trascendió un comunicado del Gobierno Nacional, en el que se aclaró que éste no está pensando en acabar con Colpensiones, ni aumentar la base de cotización.

“Es cierto que el Gobierno viene preparando una reforma de protección a la vejez y en ello trabaja desde hace más de un año una Comisión Interdisciplinaria. El espíritu de la reforma consiste en aumentar la cobertura y tener un sistema más equitativo. El compromiso siempre ha sido incluir a quienes no reciben una mesada”, indicó el comunicado.



(Lea también: Las personas que saldrían beneficiadas si no revive ley de financiamiento)

Por la simultaneidad de los sucesos varias voces interpretaron en el Congreso que era una rápida respuesta de Carrasquilla al llamado de atención de Uribe, aunque en realidad este comentario se escuchó en el recinto, la comunicación del Gobierno fue previa al regaño.

Ley de financiamiento

Minutos después trascendió la decisión de la Corte Constitucional que, “por vicios de trámite”, derogaba la ley de financiamiento. Es decir, el alto tribunal no objetaba el fondo sino la manera cómo fue sacada en el Congreso.



Como se recordará, Carrasquilla fue el responsable en el Congreso de tramitar la iniciativa más importante en materia económica en lo que va corrido de la administración Duque. Entre las críticas que recibió fue la poca socialización que hizo de una ley que afectaría a todos los ciudadanos, la escasa comunicación que tuvo con los congresistas y la casi nula pedagogía que tuvo con los ciudadanos a través, por ejemplo, de la prensa.



“Se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo, ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano”, aseguró la Corte Constitucional en su fallo este miércoles.

Se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley FACEBOOK

TWITTER

En el aire aún gravitaban señalamientos que apuntaban a la responsabilidad del ministro. Así, por ejemplo, el economista y columnista José Roberto Acosta, en entrevista con La W le pedía incluso la renuncia. “Nuestra Constitución dice que la forma es importante, tenemos que proteger la Constitución. Ministro Carrasquilla, no sé cómo todavía es ministro, pasó la ley a patadas de Cámara a Senado”, escribió él en su cuenta de twitter.

#LeyDeFinanciamientoEs #ALaCorteLeDigo | "Nuestra Constitución dice q la forma es importante, tenemos que proteger la Constitución. MinCarrasquilla, no se cómo todavía es ministro, pasó la ley a patadas de Cámara a Senado": @jrobertoacosta1 https://t.co/HcWxMNwy5v #FelizMiércoles pic.twitter.com/sbkKqomTDy — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 16, 2019

Las tensas horas que experimentaba Carrasquilla siguieron en el Congreso. En medio de la tensión, hubo un instante en el que se le embolató al Gobierno la aprobación del presupuesto para el 2020. ¿La razón? Las frenéticas noticias que iban llegando de la Corte Constitucional y que dejaba en el aire de cómo se iba a sostener esos rubros si la reforma tributaria acaba de irse al abismo. La discusión fue especialmente álgida en la Cámara de Representes.



Aunque al final de la jornada, el ministró volvió a tomar aire porque el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020, que tendrá un monto total de 271,7 billones de pesos, tuvo luz verde, él se convirtió en tendencia en las redes sociales por el señalamiento de estar jugando con el celular mientras se tomaban decisiones tan trascendentales.



Este llamativo hecho fue publicado en Twitter por María José Pizarro, segunda vicepresidenta de la Cámara. En el trino puso una foto en donde ella informa que el ministro está jugando 'Mil Palabras'.

En este momento mientras se discute el presupuesto general de la Nación en la @CamaraColombia, después de que se hunde la ley de financiamiento el Ministro Carrasquilla juega mil palabras en su celular!



Que tal? pic.twitter.com/aKO6qjdE0P — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 17, 2019

Ya casi sobre la media noche, el ministro recibió la orden del presidente Duque: “He dado instrucciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que a la mayor brevedad presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la Ley aprobada por el Congreso de la República”, le dijo. Así terminaba uno de esos días para este economista, difícil de olvidar.



POLÍTICA