¿Qué pasó con el contrato para conectar a colegios de zonas apartadas?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó hace una semana la declaratoria de caducidad del contrato que se había firmado con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar conectividad a las instituciones educativas de las regiones más apartadas del centro del país.

En diálogo con EL TIEMPO, la ministra Karen Abudinen explicó lo sucedido y aseguró que "tenemos andando varios planes para cumplir con la meta de colegios conectados".



Ministra, ¿en qué consiste el proyecto de Centros Digitales?



Es un proyecto que busca conectar a los colombianos que viven en las zonas rurales de los 32 departamentos del país. Para eso vamos a instalar miles de Centros Digitales, eso quiere decir que miles de colegios van estar conectados por 11 años con Internet gratis, y los estudiantes, los docentes, los rectores y las comunidades aledañas a las Instituciones Educativas beneficiadas, van a poder contar con las herramientas necesarias para consultar gratuitamente diversas fuentes de información, acceder a servicios, realizar trámites en línea, desarrollar emprendimientos, capacitarse, encontrar nuevas oportunidades de empleo, estar en contacto con familiares que se encuentren lejos, entre otros beneficios gracias al uso de la tecnología. Son más de 1.2 millones de niños que se van a beneficiar.



¿Qué fue lo que sucedió en la audiencia del 19 de julio?



Mire, lo que sucedió fue que El Ministerio TIC dio lectura del acto administrativo que declara la caducidad sobre el contrato 1043 de 2020. Se trata de la sanción más fuerte que se puede tomar contra un contratista y a eso se llega después de un proceso en el que la Unión Temporal Centros Poblados tuvo todas las garantías para su defensa; hemos hecho todo con el debido proceso y según los lineamientos de la ley. Pero incluso tras esa lectura, en virtud de ese debido proceso, la Unión Temporal tiene 10 días hábiles para presentar el recurso de reposición contra dicho acto. En todo momento, el ministerio TIC ejerció su obligación de defender el interés público y el acceso a la conectividad y a la educación de los colombianos.



¿Por qué se pretende declarar la caducidad de ese contrato de la Unión Temporal Centros Poblados?



Esta medida es consecuencia de la actitud vigilante del Ministerio. Ante la ausencia de la garantía bancaria del contrato, no se cumple un requisito de ejecución y por tanto el contrato es inejecutable de acuerdo con la ley. Cabe mencionar que la ley le otorga al Estado una serie de mecanismos para que la Entidad asegure la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y alcanzar las finalidades estatales, por tal motivo del Ministerio optamos por el recurso de caducidad. Se insiste, se trata de un acto administrativo ante el cual aún cabe un recurso de reposición, por lo cual es prematuro ahondar en una respuesta de fondo. Y quiero dejar claro que el Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha actuado según el debido proceso en todas las actuaciones.



¿Qué pasará con el contrato? ¿Se pierde el dinero del anticipo? ¿Habrá nueva licitación?



Es importante mencionar que el proceso aun está en curso; de nuevo, la Unión Temporal cuenta con 10 días hábiles para interponer el recurso de reposición. Una vez se resuelva ese recurso, si se mantiene la decisión al finalizar ese proceso, el Ministerio continuará ejerciendo las medidas que sean necesarias para asegurar la recuperación del desembolso entregado por 70 mil millones. Lo que podemos decir es que, si llegase a quedar en firme la resolución que decreta la caducidad, el Ministerio TIC hará efectiva la cláusula penal pecuniaria y pondrá en práctica las recomendaciones de su equipo jurídico para que ni un peso del Estado se pierda. Como Ministerio tenemos el compromiso de proteger los recursos y asegurar que ni un solo peso se extravíe.



¿Habrá consecuencias judiciales por ese caso?



Desde este Ministerio pusimos en conocimiento de la Fiscalía el caso y a los entes de control, Procuraduría y Contraloría; para que las autoridades competentes realicen las acciones que les corresponden. Estaremos muy pendientes de los avances que se requieran, los tres entes instituciones tienen acceso a todos los archivos y toda la documentación del caso. Por nuestra parte continuaremos con el proceso, colaborando y aportando todo lo que sea necesario hasta el final.



Ministra, en este punto se pregunta uno cómo la Unión Temporal Centros Poblados ganó esta licitación, considerando que no tenía experiencia alguna…



Pero mire, la verdad es que la Unión Temporal Centros Poblados ganó la licitación porque obtuvo los puntajes que la calificaban para ganar ese proceso. Es decir, cumplió con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones de la licitación. Es pocas palabras, de esa verificación no se evidencia nada que genere inhabilidad o incompatibilidad en cuanto a los representantes legales y/o las firmas integrantes de la Unión Temporal. Tenemos la tranquilidad de que absolutamente todo está publicado en SECOP, ahí se puede ver que fue el proponente que ofreció más centros, más velocidad y más tiempo; cabe mencionar que estos ponderables solo se conocieron hasta el día de la audiencia, porque la oferta estaba encriptada en la plataforma de Colombia Compra, como es habitual el proceso. La oferta se puso en conocimiento ante todos los proponentes, ganaba quien ofreciera más y ganó la Unión Temporal Centros Poblados, porque presentó un puntaje mayor para la región a adjudicar.



¿No es cierto que si no fuera por la prensa este contrato habría seguido sin cuestionamientos?



No. Categóricamente no es cierto. Los informes que presentaron algunos medios se basó, precisamente, en información recogida y publicada por el Ministerio. El Ministerio fue quien solicitó el acompañamiento de la Procuraduría y el Ministerio -y yo como Ministra- he adelantado más de 35 reuniones de seguimiento. Evidentemente estábamos enfocados en el cumplimiento de metas y plazos, en lograr el número de centros conectados. Cuando se cuestionó el avance del contrato, fue el Ministerio el que citó a una audiencia para verificar si hubo incumplimiento y cuando surge este documento irregular, fue el mismo Ministerio el que interpuso las demandas disciplinarias, fiscales y penales contra el contratista. Mi instrucción ha sido: actuar con total transparencia ante los colombianos y comunicar todo lo sucedido, no solo con este caso sino con todos los contratos que tiene el Ministerio. Nuestra rendición de cuentas es diaria y de cara a la gente.





Justamente ahora el contratista acusa a la ministra de prejuzgar, debido a unos trinos. ¿La ministra de las TIC prejuzgó?



Claro que no, en ningún momento se ha prejuzgado. Las actuaciones del ministerio se ajustaron en todo momento a los procedimientos previstos en la Ley. El imputado debe saber para qué se le cita en audiencia, por eso se incluyó el término “Caducidad”, para informar, como lo establece la Ley, el propósito por el que se realiza la audiencia. Eso no constituye “pre juzgamiento”. Y lo de los trinos, yo sigo defendiendo esos trinos porque no acusé a nadie. Lo que dije es que cualquiera que sea el que cometa un acto éticamente cuestionable en la contratación pública, debe atenerse a las consecuencias que la Ley dispone para cada caso. Jamás dije que específicamente Unión temporal Centros Poblados cometió un delito, de definir eso se encargarán las autoridades correspondientes.



¿Cómo enfrentará MinTIC y el gobierno esta posible demanda?



El Ministerio responderá cualquier acción judicial con los mecanismos que nos otorga la Ley para defender sus actuaciones. Aquí quiero decirle que no es la primera vez en mi vida que debo hacer frente a episodios que ponen a prueba mi determinación, mi convicción. Créame que otra persona seguramente dudaría en contemplar siquiera sanciones como las que aquí se contemplan, que son las mayores que pueden imponerse a un contratista en Colombia. No tomamos este tema a la ligera y así como dijimos desde el comienzo, se va a respetar el debido proceso y se les van a dar a las partes todas las garantías, también dijimos: si el concepto es en ese sentido, no nos va a temblar la mano para sancionar.



Después de este impasse, ¿se mantiene el objetivo de este proyecto de los Centros Digitales?



Absolutamente. Este es un proyecto demasiado importante y es clave en la meta de este Gobierno de dejar conectado, al término de sus 4 años, a más del 70 por ciento del país. Tenga la seguridad de que, como ministra, mi mayor obsesión es ver conectadas esas escuelas, esas comunidades. Tenemos andando varios planes para cumplir con la meta de colegios conectados. Y en ese propósito no desistimos, ni siquiera frente a hechos como este que descorazonan, pero es más grande el compromiso con la meta de conectividad y con la gente.



