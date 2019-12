‘Sería muy bueno iniciar el año con ese gran acuerdo nacional’

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dice que en materia legislativa este semestre se cumplieron prácticamente todos los objetivos propuestos “sin necesidad de un Congreso hipotecado al Ejecutivo”.

Y se muestra optimista al revelar que ojalá Cambio y el Partido Liberal tomen la decisión de ser partidos de gobierno.



¿Cuál es su balance del período legislativo?



Lo más importante es el legado de reforma política y lucha contra la corrupción que estamos dejando en el gobierno del presidente Duque, implementado desde el nuevo estilo de relacionamiento con el Congreso. Todo por encima de la mesa, de cara al país. Sin ‘mermelada’. Sin un Congreso hipotecado al Ejecutivo. Hemos demostrado que sí podemos sin ‘mermelada’.



¿Cumplieron con sus propósitos?



Cumplimos con prácticamente todos los objetivos propuestos. El éxito de esta legislatura se evidencia en la aprobación de proyectos contra la corrupción como la publicación de la declaración de renta de los altos funcionarios, el cambio en el régimen de conflicto de intereses que abre la información de los congresistas y sus parientes cercanos, la extensión de obligación de rendición de cuentas y la eliminación de casa por cárcel para corruptos y la ampliación de sanciones a personas jurídicas involucradas en corrupción. Se aprobó la ley de crecimiento económico, fundamental para la economía, pues da señales claras a los mercados, confianza en el país y, por ende, estimula la inversión.



¿También la reforma al Sistema General de Regalías?



Sí. Muy importante porque revisa distribución y acelera la adjudicación de recursos para destrabar el proceso que ha llevado a tener quietos cerca de siete billones de pesos. Finalmente, hay que resaltar la cadena perpetua para violadores de niños que se aprobó en primera vuelta.



¿Qué destaca usted de esta serie de logros?



Todo esto fue posible sin ‘mermelada’, de cara al país, con trabajo, transparencia y debate constructivo.



Pocos creían que los proyectos anticorrupción iban a ser aprobados...



Debo confesar que no fue fácil. Los colombianos pedían la aprobación de estas iniciativas, el Gobierno trabajó permanentemente en el Congreso para impulsarlas y en momentos críticos destrabar su trámite con argumentos.



¿Cómo lo hicieron?



Fue una carrera de resistencia y no de velocidad para lograr la meta. Poco a poco fuimos superando los obstáculos. Detrás de esto hubo un intenso trabajo como de filigrana. Fueron amplios debates durante este año y medio, pero valió la pena y se demostró, insisto, que sin ‘mermelada’ es posible trabajar muy bien con el Congreso y con los partidos políticos, a través de la construcción de consensos.



¿El apoyo de Cambio Radical a la reforma tributaria indica que podría convertirse en un partido de gobierno?



Ojalá Cambio y el Partido Liberal tomen la decisión de ser partidos de gobierno. Eso facilitaría el trámite de una agenda legislativa que está pendiente. Temas como la reforma política, la reforma de la justicia, la electoral, la posibilidad real de un cierre definitivo de confrontación política, solo serán posibles si hay mayorías para aprobarlos en el Congreso.



¿A cambio de qué el partido de Vargas Lleras apoyó esa reforma?



El apoyo de Germán Vargas y obvio de Cambio Radical fue genuino, basado en la necesidad de la ley. Él sabía que era indispensable para la estabilidad del país. Como gobierno, entendimos las propuestas que presentó el partido, las valoramos y concluimos que eran buenas para el país.



¿Qué responde a las críticas del expresidente César Gaviria a la reforma tributaria y al Gobierno?



Respetamos la postura del expresidente César Gaviria y las críticas que tiene. Se ha dado un debate amplio alrededor de esta iniciativa. Como gobierno nos corresponde hacer pedagogía y contarles a los colombianos los beneficios que trae. La ley aprobada el viernes pasado mantiene la ruta de crecimiento económico que ha sido exitosa. Colombia, con el 3,3 %, está por encima de la media de crecimiento en América Latina, que es de 0,5 %, y es la garantía para atajar el desempleo.



¿Cree que el Partido Liberal se va a la oposición?



Ojalá que no. Que por el contrario decidan declararse como partido de gobierno.



¿Es optimista?



Hemos contado con el apoyo de un buen sector del Partido Liberal en el trámite y aprobación de las leyes expedidas, de las que pasan a sanción presidencial y de las dos reformas constitucionales. El presidente Duque ha estado en diálogo permanente buscando un gran consenso político para sacar adelante las iniciativas que requiere la nación.



¿Buscan ahora las mayorías?



Si Cambio Radical y el Partido Liberal dan el paso de apoyar al Gobierno, se consolidarían las mayorías para impulsar las reformas que necesita Colombia y cerrar para siempre el ciclo de violencia política, que tanto daño nos ha hecho. Realmente sería otro tablero en el ajedrez. El 2020 se perfila como un año de mucho debate y conversación nacional, sería muy bueno para el país iniciar el año con ese gran acuerdo nacional.



¿Con qué se viene el Gobierno en la agenda legislativa para el 2020?



Hay una larga lista de reformas que tenemos en mente. Pero ¿por qué no pensar en el cierre de la violencia política con un borrón y cuenta nueva, sin olvidar a las víctimas?



