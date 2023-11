La verdad detrás de la polémica de la ministra del Deporte en los Juegos Nacionales

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, negó que hubiera estado bajo los efectos del alcohol durante la inauguración de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero y explicó que todo se trató de un error técnico.



Además, varios de los asistentes al evento, tanto miembros del Gobierno como otros funcionarios públicos que no son cercanos a la Casa de Nariño, salieron a respaldar a la funcionaria.



(Lea: 'Es un error de la organización, yo no estaba tomada', ministra Astrid Rodríguez)

“Estoy un poco asombrada, no era la idea que se generara una polémica por un error técnico que creo que es desafortunado. También es un error de la organización, del protocolo deportivo al no prever y hacer una buena planeación del evento”, dijo en entrevista con EL TIEMPO tras la polémica que se desató por su discurso en la inauguración de los Juegos.



(Le puede interesar: Desmienten que la ministra del Deporte estuviera ebria en los Juegos Nacionales)

🔊 Aclaración sobre el inconveniente con el sonido en la inauguración de los #JuegosNacionales🥇🥈🥉:



Un desafortunado "delay" afectó la intervención de la ministra @AstridBibianaR, quien reafirma su compromiso con el deporte y los valores que este representa. pic.twitter.com/RbiFRP4aG2 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 12, 2023

“Protocolo deportivo insistió desde la organización en hacerlo desde donde estaba. Desafortunadamente, cuando empiezo a hablar se escucha mi propia voz muy fuerte y un eco, lo que hago es pulsar y parar para permitir que los que estaban en el área técnica arreglaran lo que se estaba presentando”, agregó la funcionaria, quien asumió el cargo a finales de febrero, cuando salió María Isabel Urrutia de la cartera del deporte en medio de polémicas por presuntas irregularidades en la firma de contratos.

La polémica

En redes sociales, la funcionaria fue acusada de estar borracha durante el evento efectuado el sábado en la noche en Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, escenario del acto.



(Lo invitamos a leer: Cuatro veteranos del Batallón Colombia fueron sepultados en Corea del Sur)



En redes, principalmente en X, comenzaron a circular videos en los cuales se cuestionó el estado de la funcionaria porque en estos se escucharía como si estuviera bajo los efectos del alcohol.

Qué entran la ministra del deporte y Petro a un bar.

Qué horror . pic.twitter.com/GJKExQznmF — DoñaPily (@dona_pily2) November 12, 2023

Y al contrario de lo que algunos usuarios se preguntaban sobre si los videos eran reales o habían sido editados, lo cierto es que en la transmisión oficial no se escuchaba hablar con claridad a la ministra.



“¿La ministra del Deporte también es “adicta al café”?”, “La ministra del Deporte del gobierno de Gustavo Petro, Astrid Rodríguez, se presentó borracha a la inauguración de Juegos Nacionales” fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social X.



“Desafortunadamente, acá no se dio (prueba de sonido), a mí nadie me dijo ‘venga, ministra, y se ubica en este lugar para probar el sonido’. Cuando se dio la situación se presentó mucho nerviosismo entre los que me acompañaban, entre la parte técnica, y generó lo que se ve en los videos”, aseveró la funcionaria a EL TIEMPO.



(Otra noticia recomendada: Estos son los 127 nuevos cargos de la Cancillería que causan polémica)

Facebook Twitter Linkedin

Astrid Ramírez, ministra del Deporte, en la inauguración de los juegos nacionales. Foto: Ministerio del Deporte

¿Qué sucedió?

En su declaración a este diario, la ministra aseguró que cuando estaba leyendo el guion que había sido preparado para su intervención, “me doy cuenta de que esto no para, las personas que estaban a mi alrededor me dicen ‘lea más lento’, leí más lento; después, que ‘lea más rápido’, leí más rápido, ‘póngase unos audífonos’. ¿Cómo me voy a poner unos audífonos en plena lectura? Me empezaron a hablar al oído y me puse nerviosa. Intenté terminar el discurso porque lo preparé para abrir los Juegos. Pero se dio una situación que no me explicaba, es lo que se ve en las redes: me puse nerviosa, cometí errores de dicción porque me estaban hablando unos y otros atrás mientras yo leía. Dije ‘vamos a salir adelante, a terminar el discurso’, fue lo que pensé rápidamente, y vamos a abrir los Juegos porque ese era el fin del mensaje”.

📰#Comunicado📢 #JuegosNacioneles🥇🥈🥉 #EjeCafetero2023:

Este sábado se presentó un incidente técnico en el evento inaugural que afectó la transmisión y la calidad del sonido. Agradecemos su comprensión. Estamos comprometidos con ofrecer una experiencia deportiva de alto nivel. pic.twitter.com/7ZZGQenJsd — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 12, 2023

La funcionaria, además, explicó cuáles podrían ser los motivos de los abucheos durante su intervención.



“Posiblemente sea una crítica hacia el Gobierno, creo que se presentaron no solo cuando hablé, previamente también venían abucheando”, aseveró Rodríguez.

En medio de la polémica, aprovechó para hacer un llamado para que el país se enfoque en lo deportivo.



(También: Reformas sociales del presidente Petro van a paso lento en el Congreso, ¿qué pasa?)



“Quiero hacer un llamado para enfocarnos en los deportistas, que ellos deben ganarse el protagonismo y no yo con mi discurso. Esto no debe ser lo más importante, debe ser la inauguración. Debemos centrarnos en los deportistas, que son los protagonistas”.

Confirman versión



De hecho, varios miembros del Gobierno cerraron filas en favor de la funcionaria y corroboraron su versión.



Por ejemplo, quien salió en defensa de la ministra fue Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, quien estaba en la inauguración de los Nacionales.



“Ayer (sábado) conversé con la ministra Astrid Rodríguez minutos antes de su intervención en la inauguración de Juegos Nacionales. Conversamos sobre lo emocionante del evento y su importancia para el país. Vi su intervención en vivo y es falso que estuviera ebria. Hubo un problema de sonido”, afirmó la directiva del sistema de medios públicos.

Estuve en el estadio Hernán Ramírez Villegas en la inauguración de los Juegos Nacionales, a tres puestos de la Ministra del Deporte. Lo puedo asegurar: no estaba ebria. Hubo un problema de retorno del sonido en la tribuna desde la que habló. ¡Las cosas como son! pic.twitter.com/hafpAjGBaU — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) November 12, 2023

En ese mismo sentido se pronunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien estuvo en el estadio en el acto de inauguración de los Juegos Nacionales.



“Estuve en el estadio Hernán Ramírez Villegas en la inauguración de los Juegos Nacionales, a tres puestos de la ministra del Deporte. Lo puedo asegurar: no estaba ebria. Hubo un problema de retorno del sonido en la tribuna desde la que habló. ¡Las cosas como son!”, expresó ayer el mandatario departamental, también por medio de su cuenta en X.



POLÍTICA Y DEPORTES