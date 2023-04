El presidente Gustavo Petro respondió este miércoles a las críticas que César Gaviria, jefe del Partido Liberal, realizó contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, a quien acusa de ser la "principal interferencia" para lograr un acuerdo con respecto a la reforma de la salud dentro de la coalición de Gobierno.



El cruce de mensajes se da, además, varios días después de que el Gobierno les pidió la renuncia a los viceministros que hacen parte de los tres partidos tradicionales de la coalición.



El expresidente Gaviria, desde un primer momento, se apartó de dicha reforma y lidera el ala dura de la coalición en contra de la iniciativa. El Partido Liberal compartió un video en el cual su jefe natural reiteró que el Gobierno, en su propuesta inicial, quería acabar con el actual sistema y arrancar con uno desde cero, “todo estatizado”.



“No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos y dirigentes, entonces se metió a desconocer a todo el mundo”, dijo Gaviria en un video publicado en redes sociales.



Por último, Gaviria pidió mantener lo que se ha construido en estos años y pidió hacer las reformas “que logremos hacer para acabar de mejorar al sistema”.



Esa señora es ministra de salud porque defiende los pacientes, otros defienden solo los negocios con la vida de la gente. https://t.co/4MYnjkFrzO — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2023

Estas declaraciones no sentaron bien en el Gobierno y fue el mismo presidente Petro quien salió en defensa de la funcionaria.



"Esa señora es ministra de Salud porque defiende los pacientes, otros defienden solo los negocios con la vida de la gente", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.



No es la primera vez que Gaviria lanza un ataque contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien defiende en el Congreso una de las reformas bandera de la administración del presidente Gustavo Petro: "La ministra ha hecho una caracterización del sistema completamente ajena a la realidad", afirmó el exmandatario hace una semana.



La consolidación de las mayorías y el tiempo son los principales obstáculos del Gobierno, pues le quedan nueve semanas y media para sacar adelante esta reforma, así como las demás –la laboral y pensional–, que todavía no tienen ponencias y, además, también pasarán por Comisión Séptima, donde el Gobierno parece no tener el panorama nada sencillo.



REDACCIÓN POLÍTICA

