En las últimas semanas, la ministra de Minas, Irene Vélez, ha sido blanco de críticas por diversas declaraciones y salidas en falso que ha tenido. La más reciente se dio en el parlamento, después de que le preguntaran sobre el precio de la gasolina y la posibilidad de que Colombia compre gas a Venezuela.



La alta funcionaria afirmó que el país tiene reservas de gasolina por 7 años, algo que es equivocado. “Tenemos reservas de gas para ocho años y tenemos reservas de gasolina para 7 o 6 años”, dijo Vélez, generando desconcierto, ya que no hay reservas de este combustible.



Este nuevo 'lapsus' de la ministra produjo una cascada de críticas desde el Congreso. Algunos parlamentarios cuestionaron la idoneidad para el cargo, aunque Vélez aseguró que "lo que está pasando en redes sociales y esta nube mediática es una cortina de humo frente a algo que es mucho más profundo, estamos incomodando a un modelo que consideramos no es el adecuado. Seguimos trabajando por una transición energética justa para Colombia".



Por otra parte, Vélez se refirió sobre el aumento de los precios de los combustibles y aseguró que se dará de forma gradual para no afectar el bolsillo de los ciudadanos. Desde el Gobierno Nacional ya han anunciado que el aumento se verá en octubre, pero ha indicado que el alza será baja.



Irene Vélez, nueva ministra de Minas y Energía Foto: Archivo Particular

Según la ministra de Minas, la decisión se tomó para enfrentar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), cuya deuda asciende a 15,9 billones de pesos solo durante el segundo trimestre y julio y agosto de 2022,



Ahora bien, la jefe de la cartera de Minas y Energía se volvió a referir sobre la posibilidad de importar gas desde Venezuela, pero dejó claro que no será necesario, pues hasta el momento hay reservas suficientes. "No tenemos una crisis de abastecimiento y la razón es que hoy los embalses están llenos y no se requiere un soporte energético desde el gas", puntualizó.



La ministra de Minas ha ratificado que en el país se dará una "transición energética progresiva" a través de un modelo renovable y también ha explicado que ella viene de una línea profesional académica, por lo que considera que aún hay cosas que "tengo que aprender". Desde el Pacto Histórico, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, instó que "se acelere el proceso".



Mientras que su colega, la ministra de Salud, Carolina Corcho, le expresó su solidaridad, pues consideró que "está siendo sujeto de una matriz de opinión estigmatizante, que ya casi se convierte en acoso frente a cada planteamiento que ella realiza".



"Hago un llamado al país a que elevemos el debate público, que sea respetuoso, de altura, sin generar este tipo de estigmatizaciones (...)", agregó Corcho, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

