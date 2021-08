‘Estaré aquí hasta que el presidente Duque lo requiera’: mintic

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, le explicó a EL TIEMPO los detalles del contrato en el que cual se habrían presentado documentos falsos por parte de un contratista, al que se le giraron alrededor de 70.000 millones de pesos.



La supuesta irregularidad, revelada por este diario, se habría dado en un proceso de contratación para llevar conectividad a lugares apartados del país. Ante el caso, la funcionaria afirmó que se adelantó la "verificación de los requisitos establecidos en la ley" y que, al detectar la anomalía, ella misma acudió a los entes de control para denunciarla.

¿Cómo fue el proceso de licitación para que Centros Poblados se ganara uno de los contratos para conectar a las escuelas rurales en el país?

Este proceso se origina en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En cumplimiento de las metas del Gobierno planteadas allí, el Plan TIC 2018: El Futuro Digital es de Todos definió preparar y ejecutar un proyecto ambicioso y sin precedentes en la historia de la conectividad en nuestro país: asegurar internet gratuito y de buena calidad a 10.000 centros educativos rurales.



En el 2019 comenzó la preparación del proyecto. Para ese entonces, el ministerio había contratado a la firma consultora Consorcio Telbroad–Profit para que ayudara en la estructuración financiera y técnica. En junio del 2020, un mes después de asumir la cartera, ya había una primera publicación de este proyecto. Nosotros adelantamos mesas de trabajo con todas las empresas que mostraron interés y se revisaron aproximadamente 1.800 observaciones.



Logramos mejorar incluso las expectativas del primer borrador en cuanto a los alcances del proyecto y definimos que con una inversión del Gobierno por 2,1 billones de pesos, el operador o los operadores que ganaran la licitación debían conectar 14.000 puntos, garantizar un ancho de banda de al menos 10 megas, por al menos 11 años.



En agosto iniciamos la licitación, con el acompañamiento permanente de Colombia Compra Eficiente, porque se estableció que la propuesta económica se presentaría en sobre cerrado, con una clave secreta y por tanto no había manera de conocerla ni por nosotros ni por los demás licitantes.

¿Los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros eran los adecuados para escoger a los contratistas?



Sí. El ministerio cuenta con un Viceministerio de Conectividad y desde su área de Infraestructura siempre se han estructurado los proyectos relacionados con la conectividad de las regiones, dependencia que se encargó de la definición de los requisitos habilitantes técnicos y de los financieros. En ambos casos, de acuerdo con la ley 1150, se verificaron en el Registro Único de Proponentes. En cuanto a los requisitos jurídicos, se verificaron todas las condiciones de capacidad y existencia de todas y cada una de las 27 empresas que participaron en la licitación, no existiendo ninguna inhabilidad o incompatibilidad en los registros públicos de la Contraloría, Procuraduría o Policía.



En el sistema de contratación pública en Colombia, los contratistas se habilitan cumpliendo con los requerimientos establecidos en la ley.



Se ha dicho tendenciosamente que le dimos un contrato a un contratista sin experiencia. Tanto Comcel como Unión Temporal Centros Poblados cumplían el requisito mínimo de haber ejecutado al menos 10 contratos anteriormente en el sector TI.



Era claro que ganaban los que ofrecieran más conectividad con el recurso que nosotros establecimos invertir.

¿Cómo se puede pasar una póliza falsa al equipo evaluador? En la audiencia se habló de 4 pólizas o garantías falsas, ¿cuáles son?

Acá lo que ocurrió es que estamos ante un delito. Los responsables los determinará la Fiscalía General de la Nación. Por eso desde el primer instante que fuimos advertidos de la inexistencia de las garantías, dimos aviso al Fiscal General de la Nación y a los entes de control.



En el ministerio adelantamos la verificación de los requisitos establecidos en la ley, el manual de contratación de la entidad e, incluso, acudimos a una firma reconocida especializada en esa tarea.



SesColombia S. A. S. es una firma que tiene una trayectoria de más de 12 años en la asesoría de entidades del Estado y envió el visto bueno sobre todas las garantías del proceso, no solo las que presentó la Unión Temporal Centros Poblados. Ya iniciamos actuación administrativa frente a SesColombia con la misma firmeza que hemos procedido durante este trámite.



En cuanto a las garantías, el contratista caducado aportó tres garantías bancarias: cumplimiento, anticipo y salarios y prestaciones sociales, supuestamente expedidas por el banco Itaú Corpbanca S. A. El banco Itaú indicó no haber expedido la garantía bancaria de cumplimiento. El mismo día que el banco Itaú nos confirmó que no expidió el documento que el contratista presentó, personalmente puse la denuncia en la Fiscalía General de la Nación. El mismo día nos confirmó que las garantías de anticipo y salarios tampoco las había expedido, ampliando la denuncia al respecto ante el Fiscal General. En cuanto a la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual se encuentra vigente.

La ministra de las TIC, Karen Abudinen (izq.), y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, en una de las jornadas que realiza esta cartera por el país. Foto: Hugo Giraldo

¿En qué momento aparecen las alertas sobre el contratista?

El 27 de mayo se genera el primer incumplimiento por parte del contratista. Y el 25 de junio, en audiencia a la que citamos también al banco Itaú para advertirle del incumplimiento del contratista, el banco informa que no expidió esa garantía.



Así que estábamos en una situación muy grave: el contratista no solo estaba retrasado, razón por la que habíamos iniciado actuación administrativa sancionatoria, sino que descubrimos que presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal.



Ese mismo día denunciamos ante la Fiscalía y dimos traslado a los entes de control Procuraduría y Contraloría, para que iniciaran también sus actuaciones.



Los recursos del Mintic fueron a una fiducia. ¿Acaso ellos no deben verificar antes de girar y pagar a los contratistas? ¿Qué responsabilidad le cabe a la fiducia?



El estatuto anticorrupción estableció que los anticipos del Estado se manejaran a través de fiducias con el objetivo de no entregar la plata a los contratistas directamente, sino a los proveedores que cumplan con las condiciones legales. La fiduciaria BBVA giró los pagos que la firma interventora autorizó con documentos soporte que no nos dan tranquilidad y sobre ellos estaremos informando a la Fiscalía y a la Superintendencia Financiera.



El Comité Fiduciario, en el que participaban el supervisor, el interventor y la fiducia, aprobó la utilización de los recursos y la interventoría autorizó los pagos. El 5 de agosto comenzamos la actuación administrativa contra la firma interventora.

¿Quiénes eran los interventores y supervisores de este contrato?

La empresa Consorcio PE 2020 C Digitales era el interventor. La supervisión del contrato estuvo a cargo del entonces director de Infraestructura del Mintic, desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 29 de julio del 2021.



Se rumora que han salido personas de la entidad en las últimas semanas, ¿qué ha sucedido y por qué?

Tomé las medidas del caso para facilitar la actuación de los entes de control en un ambiente de total transparencia, por lo que separé de las funciones directas del contrato al equipo que lo venía haciendo y puse un nuevo equipo a cargo.



Empezaron a sobresalir temas como el que se hubieran cargado documentos falsos en Secop, ¿esto evidencia una baja seguridad e incluso rastreo de documentación oficial?

Este delito es un precedente para el país en materia de contratación estatal. Ya el Gobierno empezó a tomar medidas con la circular 001 que saco la Superfinanciera en conjunto con Colombia Compra Eficiente referente a los mecanismos para fortalecer la debida diligencia de los beneficiarios de pólizas de seguros, garantías y avales bancarios.



Una banda de corruptos fue capaz de pasar garantías bancarias falsas y, al parecer, como lo ha investigado EL TIEMPO, es probable que haya ocurrido en otros contratos en el pasado con diferentes entidades públicas, porque parece que existe un mercado negro de garantías y pólizas. Pero todo eso es materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.



El presidente Iván Duque ha sido el primero en señalar que habrá que actuar con firmeza y celeridad y de la mano de los entes de control llegar a los responsables de estos hechos.

¿Qué ha hecho usted como ministra para recuperar los 70.000 millones de pesos?

El 19 de agosto iniciamos el cobro coactivo en contra de la UT Centros Poblados y sus integrantes. Embargamos bienes y activos de los socios, entre estos más de 21 cuentas bancarias, mas de 70 vehículos y varios edificios y lotes.



Se ha hablado de embargos y hasta extradición, pero específicamente ¿cuáles serán las implicaciones políticas para este caso puntual? En ese caso, el Gobierno estadounidense ¿hasta qué punto podría llegar en la investigación?

Gracias a la gestión del señor Presidente y a las acciones de la Fiscalía General de la Nación, las agencias estadounidenses están al tanto de este caso. Estaremos atentos al avance de sus investigaciones, pero es muy importante tener su apoyo.



Se ha manifestado que SesColombia fue la encargada de la revisión de las pólizas y garantías, ¿cuáles serán las sanciones para esta empresa?

El 23 de agosto se procedió a adelantar la citación a audiencia para el viernes 27 de agosto, a fin de establecer las responsabilidades de SesColombia en esta situación. Y vamos a tomar todas medidas pertinentes en este caso, tal como lo hemos venido haciendo a lo largo del proceso.



Hemos visto cómo han pedido la renuncia de la ministra. ¿Quién asume la responsabilidad política por este caso? ¿Usted qué les responde?

Hay metas muy importantes en materia de conectividad y no vamos a parar en nuestro empeño de lograrlas. Este ministerio ha mostrado gran compromiso con la misión de conectar a los colombianos y de cumplir las metas sociales del Gobierno. Los ministros estamos para liderar la política pública, ejecutar programas y también para enfrentar las situaciones difíciles y solucionarlas. Estaré aquí hasta que el presidente Duque lo requiera.

