MinInterior compara muerte por robo de celulares con crimen de líderes

"Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a todos los colombianos y hay que defender a los líderes, por supuesto, y en eso estamos", afirmó este martes la ministra del Interior, Alicia Arango.



La funcionaria intervino en la Mesa de protección a la vida, un evento que se llevó a cabo en Puerto Asís (Putumayo) y que congregó a instancias como la Procuraduría General y la Comisión de la Verdad.

Durante su intervención, Arango explicó que "en el 2019 de 12.577 (homicidios), 107 fueron líderes sociales, es decir, el uno por ciento de las personas que matan en Colombia".



"Yo digo esto no porque los líderes no tengan la suficiente importancia, claro que la tienen y la acabo de explicar con lo de la Unidad Nacional de Protección, pero también tenemos que estar pendientes, como dije al principio, del resto: 12.000 colombianos que murieron y nunca tuvieron una reunión con esta para defenderse", dijo.



Tras el evento, la funcionaria habló sobre el papel de la ONU en Colombia e hizo un llamado a los organismos internacionales.

"A nosotros no nos incomoda la presencia de la ONU, jamás. La presencia de la ONU es necesaria en Colombia y en el mundo por el papel que ellos tienen, pero la ONU tiene que ser siempre neutral, imparcial, tiene que basar los informes en hechos comprobados, con nombre propio", afirmó la funcionaria.



En los últimos días se formó una tormenta por el papel de Naciones Unidas en el país, luego de que la Oficina de Derechos Humanos de esa instancia revelara un duro informe sobre la situación en Colombia que fue criticado por diferentes sectores, comenzando por el Gobierno.



Incluso hubo voces que pidieron el cierre de esta oficina en Colombia.



Sobre este tema, la ministra Arango hizo un llamado a "los organismos internacionales" para que ayuden a Colombia "con la verdad".



"Nosotros sí queremos mejorar, pero no puede ser posible que no lo hayamos hecho en tantos años", afirmó la funcionaria, quien enfatizó que "la presencia de la ONU es necesarísima en Colombia".

Acerca del tema de los líderes sociales y la ola de crímenes contra ellos, Arango reiteró lo dicho por el Gobierno Nacional y es que sus crímenes están relacionados con grupos armados ilegales que hacen presencia en diferentes territorios.



"Los líderes sociales siguen siendo claves en el desarrollo de Colombia, en la participación democrática y por eso los hemos protegido. Es más, tienen el 75 por ciento de la protección que da el Gobierno y a nosotros nos parece que es lo correcto", afirmó.



