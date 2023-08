El ministro Luis Fernando Velasco se volvió a referir a la situación del país de cara a las elecciones regionales de octubre. En esta ocasión, y en declaraciones a medios de comunicación, le respondió al registrador Alexánder Vega después de que este compartiera públicamente su preocupación por los comicios.



Durante un nuevo encuentro del Comité de Seguimiento Electoral en el departamento del Cauca, Vega lanzó una alerta por la situación de seguridad en esa región del país.



“O salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas”, sentenció el funcionario. “Se puede perder todo, menos la democracia y las elecciones”, complementó.



Por tal motivo, Vega confirmó que este departamento está priorizado por la Fuerza Pública y la Registraduría, y habló de municipios concretos en los que la preocupación es mayor; entre ellos, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, El Tambo, La Sierra, López de Micay, Morales, Rosas, Suárez y Timbiquí.

Tras las declaraciones, y a la salida del debate de control político al que fue citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Velasco le respondió a Vega.



“Que el doctor Vega, de buena manera, hace ese llamado de atención, como nosotros de buena manera le hemos dicho que no se le vuelvan a perder 500.000 votos como se le perdieron el año pasado”, dijo el ministro, reviviendo una de las polemica durante la primera vuelta presidencial del 2022.



Velasco agregó que él hara su tarea y que espera que el registrador haga la suya.



No fue la unica frase del jefe de la cartera del Interior que despertó polemica. El funcionario también aseguró que “no es prudente” que los mandatarios locales y departamentales saquen, según él, provecho de la situación de seguridad en el país por “un tema electoral”.



“Algunos de ellos, con candidato propio, quieren convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro en declaraciones a medios de comunicación y luego agregó: “Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado”.



De ahí el rechazo de varios mandatarios a las palabras de Velasco y el pedido de renuncia de algunos de ellos.



“Nos preocupa que el Ministerio del Interior, entidad responsable de liderar la gestión política del Gobierno para la protección de los derechos y el diálogo social, esté en cabeza de un ministro que desconozca las realidades territoriales, que desvirtúe el clamor de las regiones y que no sea un articulador efectivo para la garantía de la democracia y la seguridad”, señaló la Federación Nacional de Departamentos en un comunicado de prensa en el que le piden al presidente Gustavo Petro un “cambio” en la cartera.

