La liberación de los designados voceros de paz avanza a cuentagotas. Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, se presentó un trámite que "enredó" la salida de prisión de dos de los jóvenes elegidos por el Gobierno Nacional para que en adelante realicen estas labores con la comunidad.

En efecto, Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza son dos de los jóvenes a los que el presidente Gustavo Petro nombró voceros de paz para que puedan quedar en libertad, sin embargo, un juez les negó la libertad en las últimas horas por un “enredo” en el proceso, según confirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada.



“Fue un trámite procesal que creo que se enredó porque antes de ser nombrados voceros de paz por el presidente de la República, las dos personas, a través de sus abogados, habían solicitado el traslado o la sustitución de la medida, esa sustitución de la medida había sido negado y se juntó con esta, de tal manera que ese proceso está empezando el día de hoy, entiendo que se radicó la solicitud de audiencia para que se tome una decisión”, señaló Prada.



Prada también se refirió a las críticas que hizo la procuradora Margarita Cabello y a la queja que radicó contra los jueces que decretaron la libertad de los jóvenes que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno del presidente Gustavo Petro durante los últimos días.



“En el centro de reparto que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, durante los últimos 20 años, se han ordenado las libertades que provienen de facilitadores, de gestores de paz, de gestores de convivencia, ahora de estos voceros de paz, de tal manera que en los últimos 20 años ha sido una instrucción que se acata de manera inmediata porque no interrumpe los procesos”.



“Es una solicitud que le hace la señora procuradora y el procurador delegado en el proceso concreto a la instancia judicial que toma las decisiones, no es un cuestionamiento para nada a las facultades del presidente ni al procedimiento de nombramiento de vocería de paz”, dijo Prada.



La queja disciplinaria fue radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la Primera Línea que serán voceros de paz.



Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza deberán seguir presos por disposición de un juez. En una audiencia de sustitución de medida carcelaria, un juez determinó que Hinestroza y Duque deben seguir recluidos en la cárcel de mediana y máxima seguridad San Isidro de Popayán.



En esta audiencia se definía una solicitud que había hecho la defensa de los jóvenes para que se les cambiara la medida de aseguramiento carcelaria por una domiciliaria.



Julián García, abogado de víctimas en el proceso por invasión de predios que hay contra los jóvenes, argumentó en la misma que los procesados no cumplían con los requisitos del Gobierno para recuperar la libertad.



Así mismo, sostuvo que los hechos por los que son investigados Duque e Hinestroza ocurrieron en 2022 y no fueron detenidos en el marco de las protestas de 2021 por las que el presidente Gustavo Petro ha pedido la liberación de jóvenes.



Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la Procuraduría apoyaron los argumentos del abogado de víctimas, y el juez también terminó dándole la razón.



Entre tanto, la defensa de los jóvenes anunció que apelará la decisión y que seguirá buscando en otras instancias su liberación.



Duque e Hinestroza son investigados por la Fiscalía por la invasión de inmuebles privados en zona rural de Popayán. Según la investigación, al parecer movilizaron personas para invadir los predios y en esas invasiones se usaban elementos explosivos, incendiarios, piedras, escombros, palos y armas corto contundentes para atentar contra la Fuerza Pública.



