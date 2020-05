'Se está avanzando en una reapertura gradual del país': Mininterior

La ministra del Interior, Alicia Arango, reveló que el Gobierno Nacional está revisando la posibilidad de que los municipios que no tienen casos de coronavirus puedan comenzar a abrir sus economías, pero siguiendo todos los controles de bioseguridad y cerrando totalmente sus fronteras.



También destacó que está previsto convocar al Congreso a sesiones extraordinarias a partir del 20 junio. No tendrían receso de mitad de año.

¿Cuál es la idea con los municipios que no tienen covid-19?

La idea es que la economía se dinamice de manera gradual protegiendo siempre la salud y la vida de los ciudadanos. Los alcaldes de estos municipios en los que no hay covid-19, en el marco de sus competencias, podrán adicionar excepciones, las cuales deben ser informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior, tal como lo plasma el decreto 593.



¿Y qué están pensando sobre el tema?

Se conserva el aislamiento y se da cumplimiento al decreto 593, de manera completa, con excepciones y todo. Cuál es la diferencia: que en estos municipios se puede comenzar gradualmente a trabajar por sectores, es claro que el municipio sigue aislado y con las fronteras cerradas.



¿Y eso será para todos los municipios donde no hay coronavirus?

Es voluntario, si al alcalde le parece, si cree que es conveniente y por su propia iniciativa. Nosotros respetamos esas propuestas guardando todos los protocolos de bioseguridad, sería la única forma de comenzar gradualmente a dinamizar la economía de esos sitios.



¿Es decir, que solo se permita la movilidad interna?



Solo la gente del mismo municipio, no puede entrar nadie de otros municipios, lo único que debe quedar permitido es el abastecimiento. La idea es que esto se haga gradualmente de acuerdo con lo que considere el alcalde. Él debe ser quien decide qué debe moverse.



¿Es una decisión del alcalde?



Antes de hacer eso deben enviar al Ministerio del Interior su propuesta, de tal manera que se sea revisada por los ministerios de Salud y Comercio, para ver si estamos todos en el mismo camino.



¿Eso cuando comenzaría?



Estamos esperando que ellos nos manden sus decretos y con base en eso les devolvemos los comentarios para que puedan iniciar las actividades. Insisto, estas iniciativas son resorte de los alcaldes.



¿De cuántos municipios sin covid-19 hablamos?



Estamos hablando de más de 900 municipios sin covid, además de los departamentos sin pandemia a la fecha de hoy, como son: como Guainía, Vaupés, Vichada, Guaviare, Putumayo y Arauca,

¿En los municipios sin covid-19 se está pensando en abrir el comercio?

Sí, señor, paulatinamente. En esos municipios, por ahora, los adultos mayores y niños no pueden salir. Tenemos que ir paso a paso, protegiendo la vida y la salud de la población. Los primeros respondientes en salud en el territorio son los gobernadores y los alcaldes. Los que hacen operativas las políticas y protocolos que emite el Gobierno a través del Ministerio de Salud son ellos.



¿Está planteando la apertura gradual del país?



Yo creo que estamos avanzando en una reapertura gradual del país, pero teniendo en cuenta que lo primero es la salud de los colombianos. Ante una pandemia, el panorama es de incertidumbre hasta que no tengamos vacuna o tratamiento. Mientras, seguiremos el conteo diario, y las respuestas del país determinarán que el Presidente tome una u otra decisión.



Cambiemos de tema, ¿cómo va la entrega de ese millón de mercados?



Ha sido muy buena, sobre todo porque se está atendiendo una necesidad de muchos colombianos que hacen parte de nuestra población objeto. No ha sido fácil transportar los mercados, por lo que hemos decidido que a los comunales, que son 56.000 en condición de vulnerabilidad, se les giren los recursos, para que ellos compren su propio mercado. Como ha sido tan difícil a veces ese transporte de mercado, queremos también hacer convenios con gobernadores y alcaldes, de tal manera que ellos compren estos mercados en su propia región y mover un poco su economía.



¿Y qué porcentaje ya se ha entregado?



Hemos entregado más de 300.000, pero también hay que sumar los que iniciamos para que se entreguen a través de grandes superficies.



En medio de la emergencia hay sectores como los LGBTI que reclaman, porque se sienten abandonados...



Sí, señor; nosotros estamos analizando mucho ese tema, ayudándoles con mercados. Pero quiero aclararle que los mercados no les resuelven el problema, porque aquí lo que necesitamos es una sociedad tolerante, que respete a los demás, que no les haga daño a las personas que son distintas, que todos tenemos derechos iguales, independientemente de qué hayamos escogido en la vida para ser. La gente debe entender que son personas como cualquier otra y me parece el colmo que en este país todavía se siga excluyendo y maltratando a la población LGBTI. O sea, ¿en qué país estamos? Déjenlos trabajar, déjenlos ser.

La reforma de la justicia se radicará en el segundo semestre. La pensional, por ahora, no se va a radicar; seguiremos con los procesos de diálogo y socialización

¿Con la pandemia se ha acentuado la discriminación contra estas personas?

Siento que se ha acentuado,



¿Cómo ha visto el avance de las sesiones virtuales del Congreso?



La emergencia sanitaria por covid-19 cambió las dinámicas de trabajo. En el caso específico del Congreso nos hemos sentido cómodos con las sesiones virtuales, pues, a pesar de ser una manera nueva de trabajar, se ha hecho ordenadamente. Pero que quede claro que es el mismo Congreso como rama independiente el que tiene que decidir cómo sesionar.



¿Qué pasará con la agenda que tenía prevista el Gobierno para este año?



Esperamos que se avance con las votaciones, pues hay muchos proyectos, especialmente los actos legislativos, que tienen unos tiempos que no se pueden cambiar.



¿Van a citar a extras?

Sí, hasta ahora sí. Vamos a citar a extras del 20 de junio al 20 de julio, a ver qué pasa. Hay que entender que todos estos son temas que cuando se tiene una pandemia no se sabe cómo va a ser el desarrollo, porque estamos ante una gran incertidumbre.



¿Eso quiere decir que temas como la reforma de la justicia o una reforma pensional quedarían para el segundo semestre?



La reforma de la justicia se radicará en el segundo semestre. La pensional, por ahora, no se va a radicar; seguiremos con los procesos de diálogo y socialización.



