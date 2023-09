A través de cadenas de WhatsApp se ha difundido la información de que en algunas poblaciones se estaría coaccionando la participación de las personas con promesas de pagos y beneficios. En uno de los audios, se escucha que la prestación del servicio de internet comunitario estaría condicionada a la participación en las movilizaciones del 27 de septiembre.



Ante dichos mensajes, el Ministerio del Interior ha negado que desde el Gobierno se esté usando algún tipo de coacción para garantizar la presencia de personas en las marchas. A través de un comunicado rechazaron que se esté condicionando el servicio de internet rural a la gente que marche.



En ese sentido, también hizo referencia a los audios y ha dicho que no ninguna convocatoria como la que es expresada en dichos mensajes. “Frente a esos fake news, el ministro Velasco invita a la ciudadanía a no permitir que se desdibuje el carácter social de la movilización”, declaró el ministerio.

El @MinInterior se permite desmentir la información que circula por WhatsApp en donde se señala a esta cartera de ofrecer Internet a veredas a cambio de salir a marchar el próximo miércoles 27 de septiembre.



Luego, en palabras del ministro Velasco se señaló: ““No tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. Evidentemente no es el Ministerio del Interior, en otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega internet”,



Por otro lado, la cartera de Velasco marcó distancia de las movilizaciones y señaló que no son convocadas por el Gobierno, sino por las organizaciones sociales y que el Ejecutivo solo ha mostrado su apoyo a estas.



“Vemos con buenos ojos la movilización social del próximo 27 de septiembre en respaldo a las políticas de paz y de cambio del presidente Gustavo Petro", declaró el ministro Velasco.



Por último, el Ministerio del Interior anunció que hará el debido acompañamiento a la protesta social y la movilización pacífica del próximo miércoles. “Se brindará el acompañamiento que está en el marco de sus competencias y misionalidad como entidad del Gobierno de promover y garantizar los derechos humanos”.



Frente a las críticas que ha recibido el gobierno por las marchas del miércoles, el Ministerio ha respondido en distintos espacios. En entrevista con Yamid Amat, en su espacio para EL TIEMPO, Velasco aceptó que las marchas son una participación en política, pero lejos del enfoque electoral de los últimos meses.

Luis fernando velasco

“Es la más legitima intervención en política, pero no en política electoral, que es la que está prohibida. Cuando un campesino se para y dice yo quiero que se haga la reforma agraria es intervención en política, pero en la alta política. Legítima. No estamos impulsando ningún candidato en particular. Estamos defendiendo unas políticas públicas”, dijo Velasco.