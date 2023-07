Hace algunos unos días, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde Buenaventura respecto a la escalada de violencia y criminalidad que azota a esa zona portuaria al sur del país. Sin embargo, las declaraciones del primer mandatario no cayeron bien en varios sectores que rechazaron la propuesta de gobierno.



El jefe de estado dijo que dentro de los esfuerzos por disminuir la criminalidad se iba a “pagar por no matar”: propuesta que consiste en entregar una renta básica para que jóvenes que están en riesgo de ser captados por bandas criminales tengan oportunidad de estudiar o entrar en un espacio académico.

En diálogo con Blu Radio, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, afirmó que las palabras del presidente se pueden entender como una “metáfora” y que el proyecto ayudaría a jóvenes con “falta de oportunidades”.

Petro en Buenaventura. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

El jefe de esa cartera afirmó que “no podemos quedarnos cruzados de brazos” y que pertinente hacerle frente a la delincuencia con un pago a los jóvenes que podrían terminar sumergidos en la violencia.



“El no matar es una metáfora. Los jóvenes en Colombia cuando no tienen oportunidades terminan siendo coptados por quienes, desde la ilegalidad, les generan unas oportunidades terribles, porque son de entrar a bandas donde su lógica es la violencia y terminan enfrentándose jóvenes con jóvenes matándose”, sentenció Velasco en Blu Radio.



El proyecto iniciaría con aproximadamente 150 jóvenes y se proyecta que más de 5.000 puedan entrar dentro de los “mecanismos para crear oportunidades en zonas marginales de Bogotá, Medellín, Quibdó, Buenaventura y otras ciudades.



El ministro del Interior dijo que es importante crear acuerdos de convivencia para que los jóvenes que ingresen al proyecto puedan alejarse de las organizaciones criminales y entren en un programa en el cual prevalezca la educación.



Finalmente, Velasco aseguró que el beneficio económico que sería entregado está cerca al millón de pesos por cada persona.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

