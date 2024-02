'No estamos en la tarea de presionar a la Corte Suprema': ministro Velasco

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló con EL TIEMPO de las tensiones vividas en las protestas del jueves pasado. Aseguró que de ninguna manera se está buscando forzar la elección de la nueva fiscal o de presionar a la Corte Suprema para que tome una decisión.



Después de lo ocurrido en las manifestaciones del jueves, se ha señalado que el Gobierno terminó siendo el que alimentó el fuego de los bloqueos al Palacio de Justicia...

Planteemos el contexto y pónganlo en sus justas proporciones. Hay un aporte a la Colombia Humana de 500 millones de pesos de un sindicato de educadores, que tiene tradición y que no puede esconder esos aportes porque tiene revisor fiscal y un auditor. Pero ahora criminalizan ese aporte, que es legítimo y legal. El Presidente fue notificado por un medio de comunicación de que la Fiscalía imputará a tres funcionarios de su gobierno que hicieron parte de la campaña por ese aporte y que harán traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones. El objetivo es ver cómo sacan al Presidente del poder. No es un tema menor, por eso, el Presidente habla de rompimiento de la institucionalidad. Por eso pedimos la solidaridad del país y del mundo para defender la democracia. Fecode legítimamente responde ese llamado y protestó ante la Fiscalía.

Pero ¿y lo ocurrido en el centro de Bogotá?

Otros ciudadanos, que no son Fecode, fueron a hacer una demostración ante la Corte. Respetamos esa decisión, aunque no la apoyamos. Fue un error, porque a la Corte hay que dejarla que avance en sus deliberaciones. Nos gustaría saber quiénes fueron los que intentaron irrumpir en el Palacio, porque como vemos fueron unos pocos que fueron detenidos por la mayoría de manifestantes. Decir que los señores magistrados estaban secuestrados o sin seguridad es desconocer que allá llegaron el jefe de gabinete y el director de la Policía. Contábamos con la Policía para disolver el bloqueo, pero el propio presidente de la Corte pidió que no se hiciera.

Ustedes dicen que las marchas fueron convocadas por Fecode, pero ¿los trinos del presidente Petro no muestran que las convocatorias vinieron desde el Gobierno y que se está presionando a la Corte Suprema para que elija un fiscal?

No, de ninguna manera. Nosotros esperamos que la Corte Suprema cumpla las reglas que la Constitución y las leyes le han puesto. Hace cuatro meses se entregó una terna del más alto nivel, así algunos expresidentes de la Corte la descalifiquen por no pertenecer a la élite judicial. Ha habido una actitud de misoginia de algunos que han tratado de desconocer el recorrido de esas tres mujeres. No se han dado cuenta de la virtud de que son mujeres independientes y no las que le ayudaban a hacer las tareas al señor presidente en la universidad. No hay amistad entre ellas y el Presidente. Son tres personas que se han formado en el trabajo judicial. Segundo, el día que nosotros como gobierno nos metamos en una movilización, lo hacemos de frente, como lo hicimos hace unos meses. Esa vez sentimos una solidaridad gigantesca. Pero no, esta fue una movilización que lideró el sindicalismo.

Disturbios durante las protestas frente al Palacio de Justicia. Los Manifestantes fueron desalojados por la Policía. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

¿Cómo van a darle garantías a la Corte cuando lo ocurrido el jueves se sintió como una forma de presionarla?

A nosotros no nos interesa presionar a la Corte y es por algo elemental: no somos torpes. Tratar de presionarla sería contraproducente en lo que buena parte del país, y el Gobierno, cree que debe ocurrir. Debe haber un cambio normal y pausado en la cúpula de la Fiscalía. Si nosotros intentamos presionar a la Corte, esta no se va a dejar presionar. Esta es autónoma y son magistrados que tienen una trayectoria que respetamos. Entendemos, como pude hablar con uno de los magistrados, que una presión al alto tribunal es inaceptable porque abre la puerta para que mañana se pueda pensar que la pueden presionar para que tome decisiones judiciales en uno u otro sentido. No estamos en la tarea de presionar a la Corte Suprema.



¿Trinos del Presidente, como el posterior a su reunión con los presidentes de la Corte Suprema, son mensajes de que se suspende el intento de buscar el acuerdo nacional y se va a apostar por la presión de las calles?

No, para nada. El acuerdo es con todo el mundo, no solo con unas élites económicas o políticas. El acuerdo también es con los ciudadanos. Solo que, cuando un presidente ve que un funcionario que está retirándose de su cargo hace un recorrido de medios en su último mes de gestión e inicia una prematura campaña política, tratando de desdibujar la figura del presidente, pues es evidente que quiere romper el pacto fundamental de nuestra democracia. Por eso, nuestro Presidente acude a todos los espacios de la democracia, eso incluye al constituyente primario, que es el ciudadano. No solo acudimos a los afines ideológicos, sino a todos los que crean en defender la democracia. Aquí hay que respetar las decisiones.

Ya que habla de respetar las decisiones, ¿la demora en ejecutar la suspensión del canciller no dice lo contrario?

No. Uno puede tener diferencias con una decisión disciplinaria, pero el Presidente ya dijo que la aceptaba, así no la compartiera. Lo que pasa es que los ciudadanos en un Estado democrático tienen recursos ante una sanción. Eso hace parte del ejercicio de la democracia y eso fue lo que hizo el señor canciller.

Pero ¿las disputas con la Procuraduría y el Fiscal no demuestran que la Presidencia está cayendo en un choque institucional innecesario? ¿Este no es un rompimiento institucional, como ha dicho Gustavo Petro?

Cuando hay un choque, o un accidente vial, generalmente son dos carros. Hay que preguntar quiénes son los que están chocando. Al Gobierno no le interesan las confrontaciones institucionales. Es más, como he puesto en mis trinos, nosotros respetamos a los funcionarios que hacen una tarea importante. Solo es el caso de las grandes diferencias con la cúpula de la Fiscalía y en eso lo que sentimos es que se dieron por un intento prematuro de campaña política, que buscó afectar la figura del Presidente y eso daña el pacto fundamental democrático. Por eso reaccionó el Presidente.

¿Ese choque metió al país en una campaña presidencial anticipada?

No, el Presidente no ha tenido esa intención. Solo él ha recordado que no le fue bien a aquellos que quisieron salir de la Fiscalía directamente a ser candidatos. Otros esperaron un tiempo para hacer su trabajo político, pero no usaron la Fiscalía de forma política. No es una buena práctica usar los resultados de la Fiscalía para subir en las encuestas.

Francisco Barbosa rindió cuentas en la Corte Suprema, previo a dejar el cargo el 12 de febrero. Foto: Corte Suprema

Y sobre el Congreso que reanuda funciones este viernes, ¿cómo está el panorama para las reformas del Gobierno?

Tenemos una tarea que no es fácil, porque partimos de la realidad de que hay tres partidos de gobierno que por sí solos no terminan de ser mayoría. Hay otros dos partidos independientes importantes y otras bancadas que son claves, como la Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz). Hay un avance importante, pero tenemos que consolidar esa base para tener las mayorías. Debemos hacer un ejercicio de convencimiento de las bondades de las reformas, que nadie discute que el país las necesita. Nuestra tarea será dialogar y convencer. Este receso legislativo no ha sido de descanso, nos hemos reunido con los líderes del Congreso de todo el país.



Hace unos días llegó una carta en la que expertos advierten de las inconveniencias de algunos puntos de la reforma de la salud. ¿Cómo van a proceder ante tantas observaciones?

Todo aporte conceptual es bienvenido. Las alertas que nos den los sectores científicos y gremiales son bienvenidas. Esperamos que aquellos que hacen esas cartas también lean las cartas de quienes también necesitan la reforma de la salud. Ellos deben entender que el sistema de salud ha sido ausente en una parte amplia del país. No queremos destruir lo que está funcionando, sino que también lo haga en los sectores alejados y rurales del país.

Salud y pensión van a ser el énfasis ya que se hunden si no pasan antes del 20 de junio. ¿Hay otras prioridades en la agenda?

Hay tres reformas sociales (salud, pensional y laboral) y vamos a pedirle al Congreso que las debata. Pero hay muchos temas más. Hay unos debates interesantes sobre las reformas ambientales y para consolidar la transición energética del país. También hay iniciativas interesantes en temas de comercio y de paz. Hay una agenda ambiciosa, pero quiero aclarar que debemos concentrarnos ya que tenemos cinco meses de intenso trabajo. Cada día cuenta.

La directora de la Unidad de Víctimas alertó de que la reforma de la ley de víctimas se va a hundir por falta de trámite. ¿Han desatendido este tema?

Es una ley importante, pero recordemos que hay propuestas de la Unidad –que es el Gobierno–, de la Defensoría y de la Citrep. Tenemos que llegar a un acuerdo para revisar ese proyecto. Pero es que recordemos que tenemos un sinnúmero de proyectos y yo quiero insistir en que no podemos repetir eso de presentar como prioritarias 40 iniciativas legislativas.

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿El clima político tenso de los últimos días va a terminar afectando el trámite de los proyectos del Gobierno?

Siempre es mejor que no se generen estos conflictos a que se generen. Es evidente que cuando ocurren, desafortunadamente suceden con cosas como la del jueves en la Corte, que no hubiésemos querido que ocurriesen. Es una realidad que no podemos tapar y hubo reacciones políticas muy fuertes.



César Gaviria, cabeza del Partido Liberal, y otros sectores políticos están cuestionando lo hecho por el Gobierno. ¿Eso no les quita votos?

El señor director del Partido Liberal, a quien respetamos, está cuestionando el Gobierno desde que arrancó. Incluso le pidió a la Cámara que no votara la reforma de la salud. Respetamos sus posiciones, pero seguiremos buscando tener las mayorías liberales.

Aunque este tema pasó a segundo plano ante las tensiones en las calles, ¿qué está pasando en el gobierno Petro que salió un funcionario importante y otros cuatro ministros llegaron a plantearse renunciar?

Los gobiernos en sus realidades políticas pueden hacer cambios en los momentos que así lo requieran. El Presidente sabe, no solo en este gobierno, que los gabinetes se cambian en el momento que se necesiten. Aunque yo más bien preguntaría qué está pasando con las fuentes de la prensa que desde hace 50 semanas están hablando de remezón ministerial y no se ha cambiado el gabinete. ¿No será un problema de fuentes y no del Gobierno?

¿Hay algún desgaste en el Gobierno que lleve a las tensiones del consejo de ministros de hace una semana y media?

No hay nada que desgaste más que el ejercicio del poder; lo dice alguien que a los 26 años fue alcalde. El poder desgasta y cada día que pasa tenemos que, como gobierno, revaluar el apoyo ciudadano. Por eso estamos intentando acertar y por eso hacemos gobiernos con el pueblo. Nos estamos preparando para irnos una semana para trabajar con las comunidades del sur del Caribe. Si bien es cierto que el ejercicio del poder desgasta, obtenemos energía cuando estamos al lado de la gente.

JUAN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA

