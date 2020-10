¿Por qué no hay diálogo entre el Gobierno Nacional y la minga?

A pesar de la mediación de la Defensoría del Pueblo, un diálogo entre la minga y el presidente Iván Duque parece cada vez más lejano, mucho más si los indígenas regresan este miércoles al Cauca, como lo anunció el secretario de gobierno de la capital, Luis Ernesto Gómez, y como lo confirmó a este diario el líder indígena Hildo Pete.



Uno de los temas que más puso distancia entre las partes fue el anuncio del Gobierno del envío de una delegación al Cauca, encabezada por el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, para hablar con líderes indígenas, mientras la minga seguía en Bogotá insistiendo en reunirse con Duque.



Es decir, la minga llegó a Bogotá buscando un “debate político” con el presidente Duque, y el Gobierno se fue al Cauca para reunirse con los indígenas. Este escenario, más allá de lo paradójico, dejó ver que la posibilidad de un acercamiento es, por ahora, mínima.



Eso llevó a que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, asumiera como interlocutor y pidiera organizar una agenda de “temas concretos” para que delegados de Duque y los manifestantes pudieran conversar.



“El diálogo es el instrumento para que el Gobierno pueda explicar la forma como viene atendiendo las reclamaciones de los indígenas y para que la minga exponga sus reclamaciones, este es momento de tender puentes y no de cerrar puertas”, manifestó Camargo.



Sin embargo, este diálogo no se ha podido lograr porque, como le dijeron analistas a este diario, esta vez no hay un pliego de peticiones concreto ni voluntad del Gobierno para adelantar una discusión política.



“La minga no tiene un pliego de peticiones específico, esa fue la razón por la cual no fructificó el intento de diálogo que se hizo en Cali, con funcionarios del Gobierno, no había qué negociar, lo que buscan es dar un mensaje de tipo político y por eso viajaron a Bogotá, centro de la movilización del 21 de octubre”, aseguró Rubén Mora, politólogo de la Universidad Nacional.



Mientras tanto, según Mora, el Gobierno “se ha dedicado desde el principio a estigmatizar a la minga, como ha hecho con cualquier tipo de movilización social, y eso lo que hace es echar más gasolina a la movilización”.

Por su parte, el analista Ariel Ávila señaló que este tema no se ha podido solucionar debido a que “el Gobierno no tiene una estrategia clara de diálogo social”.



“En el Gobierno no hay quien conozca el mundo social, entonces hay muchos prejuicios frente a la movilización, y como no hay estrategia de diálogo dejaron crecer el problema, dejaron que la minga llegara a Bogotá”, manifestó Ávila.



El profesor y analista de la Universidad Externado Jairo Libreros coincide en que “hay una debilidad por parte del Gobierno”.



No obstante, Libreros considera que “no es posible someter el Presidente de tipo político, eso no se va a dar, pero esto no es sinónimo de que Duque no deba sentarse a dialogar con los indígenas, el problema de fondo es que uno de los temas más importantes para la Minga es la implementación del acuerdo de paz y para el Gobierno este es un tema vedado, porque afecta el ideario del Centro Democrático y eso es lo que está evitando el Presidente”.



El lunes, en la plaza de Bolívar, en un acto simbólico, los indígenas hicieron un “juicio” político a Duque, en el que dejaron una silla vacía con el nombre del mandatario.



Desde el comienzo, el Gobierno ha dicho que está abierto al diálogo y dispuso delegaciones, pero los indígenas han respondido que su interés es hablar con el primer mandatario, con quien quieren hacer un debate sobre la política de su gobierno.



“No buscamos un debate político electoral, sino sobre la política que el Gobierno hace en Colombia, donde no existe la democracia, no existe la paz”, manifestó Hermes Pete, consejero mayor del Cric.



Pero, para los funcionarios del Ejecutivo, si se trata de un debate político, la instancia debe ser el Congreso, no una cita con el jefe de Estado. De hecho, el comisionado de Paz aseguró ayer que solo si los indígenas dejan “la idea de un debate político al Presidente” se consideraría “la posibilidad de una conversación con algunos delegados de la minga pero no con toda ella”.



En todo caso, por ahora, la minga no insistiría más desde Bogotá en la reunión con Duque, pues anunció que luego de realizar una caravana hoy hasta la plaza de Bolívar, como parte de las movilizaciones del Paro Nacional, emprenderán el camino de regreso al Cauca en la tarde.



