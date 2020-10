Minga indígena pide reunión con Duque y si él no acepta protestarán

En una carta enviada al presidente Iván Duque, la Minga social y comunitaria del suroccidente de Colombia, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, anunció que convocó al mandatario a una reunión en el municipio de Santiago de Cali, en la plaza San Francisco el 12 de octubre para hacerle unas exigencias de política económica, social, cultural y ambiental.



"Allí estaremos esperándolo en minga del suroccidente, con el fin de plantear nuestras problemáticas, alternativas y exigencias", se lee en la misiva, y agregan "si ese día usted (Duque) no llega, los aquí convocantes estamos en la decisión de llegar en movilización pacífica y democrática hasta la capital del país, para exigir lo planteado".



En la carta mencionan que abordarán temas como la defensa a la vida y el deber de garantía desde el Estado; el respeto al territorio y a sus pobladores, acorde con derechos diferenciales y colectivos; la democracia, como base del Estado social de derecho; el cumplimiento e implementación del acuerdo de paz realizado con las Farc y su avance hacia una paz completa, continuando los diálogos con el Eln y el scceso a los derechos fundamentales, sociales, políticos y culturales.

En el año 2019, usted adquirió el compromiso de dialogar con nuestra Minga del suroccidente en el municipio de Caldono, pero, a pesar de que llegó hasta este municipio, se negó a reunirse

En esta misiva la minga recordó que "en el año 2019, usted (Duque) adquirió el compromiso de dialogar con nuestra Minga del suroccidente en el municipio de Caldono (Cauca) pero, a pesar de que llegó hasta este municipio, se negó a reunirse con la población que le esperaba en Minga".



En ese entonces, las comunidades le exigían que se reunieran en una plaza pública pero la Fiscalía advirtió que había problemas de seguridad para que eso se efectuara. El presidente Duque se pronunció luego de ese suceso y aseguró: "lamento que no se haya valorado el gesto del Estado".



Adicionalmente, agregan que están a la espera "de las disculpas del ministro de Defensa, por los excesos de la fuerza pública, en especial, lo realizados por el ESMAD de la Policía Nacional durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019 y en particular en la Minga suroccidente".



Paralelamente, el expresidente Álvaro Uribe publicó una seguidilla de trinos refiriéndose a la minga y señaló que esta "tiene un objetivo político: la toma socialista del Estado".



"Las reivindicaciones que se alegan no importan a muchos promotores que las invocan apenas como factores de convocatoria", trinó.

1/6 Ojo con la Minga:



La Minga que se prepara para el 12 de Octubre tiene un objetivo político: la toma socialista del Estado.



Las reivindicaciones que se alegan no importan a muchos promotores que las invocan apenas como factores de convocatoria. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 6, 2020

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD