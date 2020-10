Minga indígena: nuevo choque entre Bogotá y el Gobierno

La logística de la minga indígena, que llegaría este lunes a Bogotá, sigue causando polémica en el país. Esta vez, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, fue el encargo de responderle al Gobierno, que señaló que no había acuerdo entre ellos y Bogotá para que el Ejecutivo se hiciera cargo de la logística.



Este jueves, Gómez le respondió al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, quien señaló que la alcaldesa Claudia López debe hacerse cargo del control sanitario de los miembros de la minga indígena.



"¿Si no están dispuestos a pagar unos baños, cómo responderán a otras solicitudes de los indígenas? Además proponen aislarlos en un “cordón sanitario” simplemente por su condición étnica Desde @Bogota garantizaremos condiciones dignas a cualquier colombiano que visite su capital", trinó el secretario de Gobierno de la capital.



Seguidamente, le respondió a la ministra del Interior, Alicia Arango, quien trinó que las autoridades locales han respondido a la minga a su paso por su ciudad.



"Ante decisión de la Minga de marchar a Bogotá buscamos coordinar su recibimiento con el gobierno nacional. Ofrecimos distintas locaciones y brigadas de salud. Lamentablemente @MinInterior se negó a asumir cualquier costo pese a ser su competencia según el Decreto 2340 de 2015".

Ante decisión de la Minga de marchar a Bogotá buscamos coordinar su recibimiento con el gobierno nacional.



Ofrecimos distintas locaciones y brigadas de salud. Lamentablemente @MinInterior se negó a asumir cualquier costo pese a ser su competencia según el Decreto 2340 de 2015. https://t.co/dJXIpla1l2 — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) October 15, 2020

A ello le respondió el viceministro del Interior, Daniel Palacios. "Queda claro que nunca existió el acuerdo que afirmaron públicamente existía. Decreto 2340 de 2015 establece la responsabilidad de asesorar para la formulación de políticas, coordinar el diálogo político y propender por la conservación de las costumbres de los pueblos indígenas", trinó el funcionario.

Queda claro que nunca existió el acuerdo que afirmaron públicamente existía. Decreto 2340 de 2015 establece la responsabilidad de asesorar para la formulación de políticas, coordinar el diálogo político y propender por la conservación de las costumbres de los pueblos indígenas https://t.co/Z6RVwhEXfh — Daniel Palacios (@DanielPalam) October 15, 2020

En un último trino, este viernes Luis Ernesto Gómez hizo un duro pronunciamiento y aseveró que el Gobierno dará crédito de 370 millones de dólares a Avianca, pero no a la minga indígena.



"El gobierno nacional resuelve en una junta un crédito de 370 millones de dólares a Avianca pero para la solicitud de unos baños para la minga indigena no responde. @Bogota ya está coordinando directamente con las autoridades indígenas su llegada y los recibiremos dignamente".

El gobierno nacional resuelve en una junta un crédito de 370 millones de dólares a Avianca pero para la solicitud de unos baños para la minga indigena no responde.@Bogota ya está coordinando directamente con las autoridades indígenas su llegada y los recibiremos dignamente. — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) October 16, 2020

Con este último trino, Bogotá al parecer se hará cargo de la logística de la minga indígena. Aún no hay un lugar establecido por parte de la Alcaldía de Bogotá donde recibirán a los 5.000 indígenas que llegan a la capital.

