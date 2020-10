Gobierno anunció que está dispuesto a escuchar a  Minga indígenas

El Gobierno Nacional anunció este lues que está dispuesto a escuchar y dialogar con los voceros de la denominada minga indígena que se movilizan desde el Caucapara rechazar las masacres, asesinatos de líderes sociales, criminalización de la protesta social, por el territorio, la democracia y la paz.

"La vida no tiene precio, la vida no se negocia, la dignidad del pueblo no se negocia, el territorio no se negocia", afirmó Ferney Quintero, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



Justamente para escuchar a la minga, llegó este lunes a Cali una delegación del Gobierno Nacional, encabezada por la ministra del Interior, Alicia Arango, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



"Es voluntad del Gobierno Nacional atender y escuchar las inquietudes que tenga la Minga Indígena", manifestó la ministra del Interior, Alicia Arango



No obstante, la alta funcionaria se lamentó por la ausencia de los consejeros del CRIC, "pudimos conversar con sus delegados".



Hay que aclarar que desde la semana pasada los voceros de la Minga indígena habían señalado que querían dialogar directamente con el presidente Iván Duque.

Este es el comunicado emitido por el Gobierno Nacional



1. El Gobierno Nacional ha hecho presencia en la Minga con siete ministros, Departamento Nacional de Planeación, cinco viceministros, directores de la ANT, UNP y UNGRD, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero para la Estabilización, el Comandante del Ejército y el Director de la Policía Nacional y el Comandante de la Policía de Cali.



2. Es voluntad del Gobierno Nacional atender y escuchar las inquietudes que tenga la Minga Indígena.



3. Lamentamos que los Consejeros del CRIC no vinieran. Pudimos conversar con sus delegados.



4. Se reitera y reconoce por autoridades indígenas los avances del Gobierno Nacional en el cumplimiento de los acuerdos.



5. Es muy importante que Colombia sepa que esta Minga no es una Minga reivindicativa, es una Minga de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado durante este gobierno y gobierno anteriores que no se había cumplido.



6. Seguimos buscando establecer rutas de trabajo para atender inquietudes políticas de la Minga.



7. Como Gobierno Nacional manifestamos las preocupaciones por los riesgos a los que estamos expuestos por quienes participan a aglomeraciones y lo importante del cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



8. La pandemia sigue siendo una realidad en el país. Hoy con la presencia del Ministro de Salud se les explicó los riesgos que conllevan estar en aglomeraciones y moverse de una ciudad a otra.



9. Estamos dispuestos a seguir con el diálogo con el CRIC.



10. El Gobierno Nacional tiene las puertas abiertas para sentarse a conversar con ellos.





Cali, octubre 12 de 2020.



POLÍTICA