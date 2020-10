Desde Gobierno piden a Claudia López que no lance cortinas de humo

Desde el Gobierno Nacional salieron nuevamente a cuestionar a la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Esta vez el encargado de hacerlo fue el consejero presidencial para Asuntos Económicos, Víctor Manuel Muñoz, quien a través de su cuenta de Twitter le pidió a la mandataria de los bogotanos que “bajo la gravedad del juramento responda cuántas veces y en dónde se ha reunido con Comité del Paro y la minga”.

Y a renglón seguido le pidió que “No lance cortinas de humo para ocultar falta de gestión”.



Pero no se quedó en esto sino que le recordó que “el Gobierno Nacional le puso a Bogotá 880 UCI y ud con presupuesto más grande del país solo 70”.

EL TIEMPO supo que los comentarios no obedecieron a un hecho particular, sino a los cuestionamientos que la alcaldesa lanza contra la administración Duque.



Y especialmente en los últimos días por lo que tiene que ver con el manejo de la minga.



Pero Muñoz no fue el único en cuestionar los pronunciamientos de la alcaldesa. También lo hizo el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien a través de su cuenta de Twitter destacó la disposición del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para facilitar acercamiento con la Minga Indígena y dijo que contrasta con declaraciones de la Alcaldesa de Bogotá.



Para Ceballos, es ejemplar la actitud del Defensor del Pueblo y alcaldes de otras ciudades por dónde pasó la Minga

“Agradecemos disposición de @DefensoriaCol para facilitar acercamiento con la Minga Indígena. Contrasta con declaraciones de la Alcaldesa de Bogotá. Es ejemplar la actitud del Defensor del Pueblo y alcaldes de otras ciudades por dónde pasó la Minga": @ComisionadoPaz pic.twitter.com/V3dIaIAv4j — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) October 18, 2020

Como dice el dicho, tras de ladrones bufones.

Traen la minga hasta Bogotá por la negativa del Presidente de hacer una simple reunión y concertación con la minga en Cali, a los bogotanos nos toca asumir los costos y además les salimos a deber a los señores uribistas su desgobierno https://t.co/rkXlTIsprm — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 18, 2020

