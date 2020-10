'Como Gobierno, seguimos en disponibilidad de reunirnos con Minga'

Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, es uno de los voceros que tiene el Gobierno Nacional para dialogar con la Minga indígena que este jueves partió desde Cali con destino a Bogotá, donde insistirán en reunirse con el presidente Iván Duque.



El funcionario aseguró que, como Gobierno, siguen bajo la batuta del presidente Duque, en plena disponibilidad de reunirse con los indígenas y conversar sobre los temas esenciales de una agenda social, "pero nunca en el terreno del debate político, porque el debate político se hace en el congreso de la República".

Los voceros de la Minga insisten en que su propósito es ser escuchados por el Presidente porque no ven acciones para frenar los crímenes contra miembros de sus comunidades y buscan respuestas sobre planes relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos.



¿Ya viene para Bogotá, como ven eso en el Gobierno?

El Gobierno Nacional ha estado durante todos los meses de esta administración en constante comunicación con los miembros de las comunidades indígenas, negras y campesinas y ha demostrado con hechos concretos no sólo su voluntad de diálogo sino el cumplimiento de sus compromisos. El 80 % de lo que se comprometió el Gobierno Nacional el año pasado durante la última Minga se ha venido apropiando y ejecutando. En los años 19 y 20 se están ejecutando $ 344.000 millones y se han apropiado para ejecución 296.000 millones de pesos para el 2021. Esto demuestra no sólo una disponibilidad del diálogo sino también una responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones.



¿Para ustedes, el Gobierno les ha cumplido a los indígenas?

Por supuesto que sí. Y ha sido la propia Minga la que ha informado al país que ella se considera como una movilización de carácter político.



¿Y eso como lo ven en el Gobierno?

El Gobierno le recuerda a la Minga que dentro de las reglas de la democracia y el Estado derecho, la estructuración de cualquier escenario de carácter político debe hacerse siguiendo las reglas establecidas por la Constitución y la ley. Si la Minga tiene una propuesta política están los caminos para que se convierta en un partido o movimiento político que respete las reglas y esté en la igualdad de condiciones que están el resto de los partidos políticos. Por tanto si la Minga tiene una caracterización política, cualquier discusión que se quiere hacer con un contenido que no tiene un alcance reivindicatorio debe hacerse en el Congreso, que es el espacio para esas discusiones.



¿Eso significa que si el interés es político se debe tramitar es en el Congreso?

Correcto. El Gobierno reconoce y valora que sea el propio Senado de la República el que haya tomado la iniciativa de invitar a los miembros de la Minga al Congreso, para que sea el escenario en el que se discutan los temas políticos que ellos plantean.



¿Pero los indígenas están citando es al Presidente para que dialogue con ellos?

Ningún presidente de la República es citado a debate al Congreso, al que se cita es al Gobierno. Es decir se cita a quienes conforman el Gobierno como los ministros. En este caso si se quiere hacer un debate de carácter político, no corresponde citar al Presidente si no corresponde citar esa es su Gobierno, en el marco de la Constitución que prevé que dicha situación y ese debate se haga en el Congreso.



¿En su opinión, entonces la Minga no puede citar al Presidente un debate?

Las reglas de las democracias no permiten eso, pues de lo contrario, imagínese usted, los presidentes estarían siendo citados a debates por diferentes organizaciones todos los días. Ni siquiera el Congreso cita a debates políticos a los presidentes, se cita al Gobierno Nacional.



¿Eso significa que el presidente no va a atender las citas que les están proponiendo los miembros de la Minga?

Lo que estamos diciendo es que el Presidente siempre ha estado en disposición no sólo de escuchar a las comunidades indígenas a través de todos los miembros de su Gobierno sino que ha respondido efectivamente a las preocupaciones y las solicitudes del pueblo indígena.



Además, ningún mandatario de ningún país se reúne bajo la presión de vías de hecho. Por eso es muy importante que las comunidades indígenas en medio de su movilización tengan en cuenta que que deben respetar los protocolos de bioseguridad que impone la pandemia. Y hay que recordar que la emergencia está prorrogada hasta el 30 de noviembre y en ese contexto no están permitidas las reuniones superiores a 50 personas, por lo que no puede ser el propio Gobierno el que vulnere esa normatividad al reunirse con un grupo que supera las 5000 personas.

¿Y existe la posibilidad del diálogo con alguna delegación de la Minga?

La Defensoría del Pueblo hecho una propuesta en esa dirección. Nosotros como Gobierno esperamos que las comunidades indígenas le respondan al Defensor del Pueblo para que una vez conozcamos la respuesta podamos valorar y tomar una decisión sobre si esa es una posibilidad. La propuesta del defensor se le hizo tanto a la Minga como al Gobierno y nosotros queremos a ver qué responde la Minga, pero por supuesto en el contexto de un diálogo constructivo y no planteado como un debate o un juicio político.



¿En otras palabras, un diálogo sobre temas puntuales que tengan que ver con necesidades de los indígenas y sólo con algunos delegados?

Sí, es decir cualquier diálogo que se plantea en términos constructivos y no en el sentido de un debate o un juicio político puede realizarse. Pero cuando el planteamiento se hace alrededor de un debate político, la arena natural para eso es el Congreso.



¿En el Gobierno ven esto como un movimiento pensando en el 2022?



Esa es una respuesta que debe dar la propia Minga.



¿Finalmente, el Presidente sí podría reunirse con algunos miembros de la Minga?

El Presidente ha liderado la interlocución con la Minga a través de su Gobierno. Hay que recordar que esta semana fueron nueve miembros del gabinete quienes estuvimos pendientes de reunirnos con los nuevos consejeros del Cric, pero desafortunadamente ellos no asistieron. Pero seguimos nosotros como Gobierno, con el liderazgo del presidente Duque, en plena disponibilidad de reunirnos con ellos y conversar sobre los temas esenciales de una agenda social, pero nunca en el terreno del debate político, porque el debate político se hace en el congreso de la República



