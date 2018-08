MinDefensa respondió ante el Congreso por escándalo de la cienciología

El recién posesionado ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo este martes su primera cita en el Congreso. Llegó para responder por la aparente injerencia de la Iglesia de la Cienciología en la Policía y las Fuerzas Militares

El ministro de Defensa, en su primera comparecencia ante el Senado, no dejó del todo satisfechos a los miembros de la Comisión II sobre la aparente cercanía de algunos altos oficiales de la Fuerza Pública con la cienciología



En el marco del debate quedó claro que sí hubo condecoraciones para personas de esa iglesia, que hubo un convenio con ellos para capacitación a los miembros de la Fuerza Pública en temas de derechos humanos y que se hicieron dos cartillas con la orientación de esa congregación.



Esto en el marco de un debate que sobre el asunto se realizó, promovido por los senadores Iván Cepeda (Polo), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Mais).



El debate comenzó cuando Cepeda mostró una serie de informes en los que se determinaban condecoraciones a integrantes de esa iglesia por parte de miembros de la Fuerza Pública, además de señalar un presunto convenio con la cienciología para formar a los militares y policías en temas de derechos humanos.



Cepeda se preguntó si estamos ante un problema de seguridad nacional. También se cuestionó que “una secta” no puede estar formando a militares y policías nacionales en derechos humanos.



“Hay temor de que ese esté malgastando recursos públicos en esto”, dijo el senador Antonio Sanguino, quien pidió claridad para saber si lo que plantea la cienciología y la capacitación que dictó hace parte de una clase de doctrina a las fuerzas militares.

El senador Feliciano Valencia dijo que hay “sospecha de que se están utilizando recursos del Estado” y de que se está dando un adoctrinamiento por parte de esa iglesia, mientras el ministro tomaba nota de los cuestionamientos.



Para Valencia, queda la duda “tras un artículo de EL TIEMPO” sobre la utilización de helicópteros militares, y sobre cómo están llegando miembros de esa iglesia a lugares tan lejanos



Cuando le tocó el turno de responder, el ministro Botero aclaró que el convenio fue con la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos de Colombia, que es muy cercana a la cienciología. Pero aclaró que fue gratuito y como tal “no hubo erogación” de dinero por parte de las Fuerzas Armadas.



No obstante, admitió que en algún momento se utilizaron salones oficiales para las capacitaciones e incluso admitió que pudieron utilizar algunos otros elementos.



Aclaró que en desarrollo de ese convenio se publicaron dos cartillas, una sobre derechos humanos y la otra sobre superación personal. “En mi sentir, las dos cartillas eran inocuas, no obstante no circularon a las personas que recibieron la capacitación”, señaló el ministro, quien dijo que ese convenio, tan pronto se venza, no será prorrogado.



Descartó que el tema ideológico, desde el punto de vista religioso, se haya metido en las capacitaciones de la fundación.



De todas maneras los senadores que promovieron el debate señalaron que no quedaron del todo satisfechos con las respuestas de Botero y dijeron que llevarán el caso a la Procuraduría para que investigue.





