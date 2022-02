La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que ya son más de 86.000 hectáreas de bosques que se han consumido por las llamas en la Orinoquia y el departamento del Amazonas. El ministro de Defensa, Diego Molano, advirtió que esta situación no solo es producto de la temporada seca, sino que también hay manos de las disidencias de las Farc involucradas en los voraces incendios en el país.



Según los datos revelados, desde el 16 de diciembre del año pasado hasta el 4 de febrero de este, se han reportado 301 incendios forestales en 20 de los 32 departamentos del país. Sin embargo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que el departamento con mayor afectación ha sido el de Amazonas, con un reporte de 173 conflagraciones.



De acuerdo con el alto funcionario, “los incendios han venido en aumento por la acción de los grupos criminales que queman los bosques para abrirle espacio al cultivo de coca o para ampliar los campos para la ganadería”.



Ahora bien, la rápida expansión de los incendios forestales en estas zonas ha ejercido una fuerte presión sobre otros departamentos del país que se han visto obligados a decretar algún tipo de alerta para contener los efectos de las conflagraciones.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 597 municipios han impuesto algún tipo de alerta, de los cuales 550 tienen alerta roja; 38, alerta naranja y otros nueve, alerta amarilla.



Este último es el caso de ciudades como Bogotá, en donde las autoridades distritales decretaron emergencia ambiental, debido a que los vientos provenientes de los incendios del Amazonas y la Orinoquia han llegado a la ciudad cargados de material particulado que ha deteriorado la calidad del aire que respiran los bogotanos.



En esa vía, Claudia López, alcaldesa de la capital, anunció un paquete de medidas preventivas que incluyen decretar alerta amarilla hospitalaria para tratar casos de enfermedad respiratoria aguda (ERA); de la misma forma, llamó a las entidades de salud a fortalecer la infraestructura humana y técnica de los hospitales para dar respuesta un posible aumento de la demanda por enfermedad pulmonar.

“Esta situación puede aumentar los casos de personas con alguna afección respiratoria, por eso necesitamos un sistema preparado con medidas preventivas", mencionó López. No obstante, recordó que la alerta ambiental no es nueva, pues el retorno a la aplicación de pico y placa a lo largo de todo el día desde el pasado 11 de enero, como medida de mitigación, es parte de acciones preventivas, que han dado buen resultado.



Finalmente, se espera que Bogotá pueda enviar un cuerpo de bomberos especializado a apoyar las operaciones de contención realizadas en el Amazonas y la Orinoquia y que la alcaldesa anuncie nuevas medidas, que serán restrictivas, en caso de que la situación de la calidad del aire en Bogotá no mejore.