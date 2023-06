El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó el jueves pasado que se debe saber la verdad acerca de las interceptaciones telefónicas ilegales a Marelbys Meza, exniñera de la exjefe de despacho de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia. Este viernes, en entrevista con Caracol Radio, Velásquez afirmó que las interceptaciones duraron tres días, tras lo cual el analista encargado de estas hizo un informe para suspenderlas.

(Puede leer: Pelea Benedetti-Sarabia: análisis de la grave crisis interna del gobierno Petro)



Velásquez anunció que su despacho está listo a contribuir en las investigaciones para esclarecer este hecho. Además de la exniñera, la línea telefónica de otra mujer que trabajaba por días en la casa de Sarabia, también habría sido interceptada.

El Ministro, que en el pasado fue víctima de interceptaciones telefónicas ilegales, dijo que en este caso las investigaciones apenas están comenzando y que cada hecho es diferente a los demás.



"Como lo he manifestado públicamente, aquí tenemos que encontrar la verdad. Estamos apenas frente a la enunciación de un hecho que todavía no ha tenido investigación, un desarrollo que esclarezca adecuadamente qué fue lo que sucedió, pero estamos comprometidos con la verdad y esto tiene que llegar a la definición exacta de como fue la interceptación de esos números telefónicos", señaló Velásquez.



Velásquez le pidió a la Fiscalía General de la Nación evitar buscar "confrontaciones" en un tema "que lo que nos importa es esclarecer la verdad".



Sobre el tiempo que duraron las interceptaciones, Velásquez señaló que "el analista, tres días después, encontraba que esas conversaciones no tenían ninguna relación con el objeto para el que fueron intervenidas y hace entonces un informe al fiscal para pedir el levantamiento de esa línea. ¿Cuándo recibió el fiscal esa comunicación? ¿Cuándo dispuso el fiscal que se debía levantar la interceptación? De acuerdo con la Fiscalía, diez días después, ¿Se continuó escuchando la línea durante los días siguientes a la solicitud de levantamiento de la interceptación? Ese es un tema también de objeto de investigación".

El ministro @Ivan_Velasquez_ afirmó que le ha dado la instrucción al @DirectorPolicia que se adelante una investigación interna para conocer quién dio la orden de realizar interceptaciones ilegales e hizo un llamado a la @FiscaliaCol para que se realicen las investigaciones con… pic.twitter.com/SMWfDs7ky7 — Mindefensa (@mindefensa) June 2, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS