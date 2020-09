Policías mataron a ciudadano y se están tomando decisiones: Trujillo

El Gobierno Nacional admitió en la noche de este martes que dos integrantes de la Policía mataron al abogado y taxista Javier Ordóñez, sucedida la semana pasada, en Bogotá.



La admisión la hizo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la plenaria del Senado, en una sesión en la que también reclamó que se conozcan los posibles delitos que se hayan cometido contra la institución en las protestas ciudadanas.



“Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución. En relación con ellos ya se están tomando las decisiones”, afirmó el funcionario.

#PlenariaSenado_NoPresencial | "El Gobierno está abierto a analizar las propuestas que se hagan para efecto de construir una mejor Policía, que le sirva mejor a los colombianos", afirmó el @mindefensa.

Las palabras del Ministro llamaron la atención de los senadores, los cuales también escucharon al jefe de la cartera de Defensa explicar, uno por uno, los protocolos a los que se debe ajustar la Policía y que han sido cuestionados por diferentes sectores.



“Se ha preguntado muchas veces, ¿quién dio la orden? (de disparar), seguramente pensando en que las órdenes se dan desde arriba para que los policías salgan a disparar y matar indiscriminadamente ciudadanos. Eso no es así, no funciona así”, explicó el Ministro.



Agregó que el Gobierno “lo que quiere es que se conozca el nombre de los policías que son responsables de haber violado la ley”.



“Si hay policías que cometieron el delito de homicidio, pues hay que condenarlos por ese delito (...), pero también hay que conocer los nombres y los delitos de quienes hayan sido autores materiales o instigadores de una serie de delitos que están contemplados en el Código Penal, porque aquí de lo se trata es de conocer la verdad”, dijo.

Su referencia tiene que ver con que desde la semana pasada, el Ejecutivo ha sostenido que si bien se pudieron cometer abusos por parte de algunos policías, también hubo vandalismo organizado en esa protestas.



De acuerdo con el funcionario, “un muy distinguido general dijo ‘a nosotros nadie nos ordena’. Él quería decir que los marcos de acción están definidos y que en el momento determinado, de cara a la circunstancia, es el policía el que toma la decisión de accionar el arma de dotación. Si lo hizo bien, no tendrá problema, y si cometió un error, responderá ante las autoridades.



El comandante (e.) de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Rodríguez, afirmó que ya hay “92 policías que están plenamente identificados y que posiblemente participaron en actividades de incumplimiento a los reglamentos” en las protestas de la semana pasada.



Según el general Rodríguez, se aplicaron los procedimientos para unas manifestaciones ciudadanas, pero “en este caso no hay ningún caso de protesta ni de vigilancia, fue un hecho vandálico, delincuencial, que llegó premeditado directamente a afectar las instalaciones policiales”.



El general Rodríguez también dijo que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “nos acompañó en el puesto de mando. Estuvo también el señor Secretario Privado. El señor Secretario de Seguridad en el C-4, y el señor Secretario de Gobierno en el Puesto de Mando Unificado (PMU)”.



