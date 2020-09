Mindefensa afirma que el fallo sobre la protesta social sí fue acatado

Si hay un personaje sobre el que recaigan todas las miradas en este momento es sobre el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El funcionario no solamente ha tenido que responder por los abusos de algunos integrantes de la Policía y el Ejército, sino que también ha tenido que contestar un fallo de la Corte Suprema sobre la protesta social y, como si fuera poco, capotear las embestidas políticas de la oposición.



Pese a estos desafíos, el ministro no parece amilanarse, como seguramente esperarían algunos sectores políticos, sino que sostiene sus tesis con todo el vigor que le da su experiencia en el manejo de los asuntos públicos.



Y todo esto lo ha hecho en medio de las menciones de algunos congresistas sobre sus intenciones de ser aspirante a la presidencia en 2022, algo en lo que varios uribistas tienen puestas sus expectativas.



No se puede olvidar que Trujillo fue fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y precandidato del Centro Democrático en 2018 y dentro del uribismo son varios los que hablan de su protagonismo en la puja de 2022.



En este diálogo con EL TIEMPO, Trujillo afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de esta semana fue cumplida en lo que le compete a su cartera y que serán las instancias constitucionales las que determinen si el alto tribunal se extralimitó o no.



Admitió que “sí hay responsabilidades individuales” en los abusos de las fuerzas, pero calificó como una “irresponsabilidad inmensa” decir que estos excesos son sistemáticos dentro de las filas.



“Nosotros somos los más interesados en que las investigaciones avancen rápidamente y se esclarezcan pronto los casos”, advirtió.



Y sobre el duro pulso político que protagoniza con la oposición, se mostró dispuesto a asistir a la moción de censura que el Senado prepara en su contra y dijo que no va “a perder más tiempo” respondiendo al senador Jorge Enrique Robledo, quien lo ha calificado de mentiroso y de estar violando la ley.

En los últimos días se han presentado dos muertes por supuesto abuso de las autoridades: la de Javier Ordóñez y la de Juliana Giraldo, ¿qué puede estar pasando en el interior de las fuerzas?



Primero que todo, quiero reiterar mi dolor por la muerte de Javier y de Juliana, así como mi sentimiento de solidaridad con sus familias, a quienes debo asegurarles que estamos prestando toda la colaboración a las autoridades competentes, a nivel penal y disciplinario, para que avancen en las investigaciones y establezcan las circunstancias y responsabilidades individuales en cada caso, así como las sanciones y penas que correspondan.



Sí hay responsabilidades individuales y por eso es tan importante que la justicia actúe, pero lo que no se puede aceptar es que, por las actuaciones condenables desde todo punto de vista de unos pocos integrantes de la Fuerza Pública, se estigmatice a toda la institución.



Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no solo son respetuosas, sino también garantes de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Cuentan con doctrina, protocolos y reglamentos muy estrictos en esta materia, que han sido construidos de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y que están constantemente en revisión y actualización. Por eso, para nosotros es sumamente doloroso cuando un integrante de la institución desconoce la formación e instrucciones que se le han impartido dentro de la fuerza, pues es un esfuerzo que se pierde y que pone en tela de juicio a los miles de hombres y mujeres que honran el uniforme.



Usted dice que hay investigaciones contra los responsables de los supuestos abusos en las fuerzas, pero mucha gente se pregunta algo: ¿Cuándo habrá sanciones ejemplarizantes contra estos uniformados?



Nosotros somos los más interesados en que las investigaciones avancen rápidamente y se esclarezcan pronto los casos. Siempre he dicho que la verdad que debe primar es la verdad institucional, es decir, la que se conoce por el resultado de los procesos que adelantan las autoridades competentes en materia penal y disciplinaria. Y si los resultados de esas investigaciones indican que un integrante de la Fuerza Pública es culpable de un delito o una falta disciplinaria, debe ser sancionado con todo el peso de la ley, pues eso también significa que deshonró a la institución y la confianza de los colombianos.



¿En el Ministerio de Defensa están considerando algunos ajustes o reformas en cuanto al manejo de armas de fuego y armas no letales, como las pistolas ‘taser’?



Por la naturaleza de la misión de la Fuerza Pública, constantemente hay evaluación, revisión y actualización de los protocolos y procedimientos, no solo sobre el uso de la fuerza legítima del Estado, sino en general, teniendo en cuenta las normatividades nacionales e internacionales y, sobre todo, el respeto y garantía de los derechos humanos. Como lo anunciamos hace unas semanas, la Defensoría del Pueblo nos está apoyando con acompañamiento a estos procesos.

¿Entonces el Gobierno insiste en que estos abusos son errores de algunos integrantes de las fuerzas?

​

No es una insistencia del Gobierno, es una realidad. La Fuerza Pública está integrada por cerca de 400.000 hombres y mujeres y la inmensa mayoría, todos los días, arriesga su integridad y su vida por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Los casos, muy lamentables, en los que un integrante de las Fuerzas Militares o la Policía actúa por fuera de los preceptos institucionales son individuales y así mismo los investiga y sanciona la justicia.



Pero es de una irresponsabilidad inmensa hablar de sistematicidad de excesos de la Fuerza Pública, o algo parecido, como si fuera una política de Estado atacar a la población. ¡No, señor! Es todo lo contrario. Nuestros militares y policías se forman, entrenan y actúan es en defensa de la población, de sus derechos, en el marco de la Constitución y la ley.



Algunos de los que pusieron la tutela que falló la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social dicen que el recurso no fue acatado, ¿qué dice el Gobierno Nacional?



El Ministerio de Defensa ha acatado el fallo en lo que corresponde a sus competencias, de conformidad con los postulados constitucionales y teniendo en cuenta los términos del mismo.



Usted reiteró la petición de perdón que había hecho la Policía hace varias semanas por los abusos de algunos de sus integrantes, ¿considera que con esto se acató el fallo?



Así lo dice mi conciencia y así lo considero de acuerdo con el marco constitucional.



¿Cree que esta decisión de la Corte Suprema desconoce el vandalismo que también se ha visto en algunas protestas, como lo han advertido varios juristas?



Respecto al fallo tenemos varias diferencias conceptuales sobre algunos de los postulados, muchas de las cuales fueron objeto de salvamento de voto por parte de dos magistrados. Pero, como corresponde en un Estado de derecho, esas diferencias deben ser evaluadas y dirimidas por la Corte Constitucional.

¿Qué responde a los juristas que, contra lo que usted dice, sostienen que el fallo no ha sido acatado a cabalidad?

​

Respeto mucho el debate y la discusión ante la opinión pública, pero no es en estos espacios en los que se define si un fallo ha sido acatado a cabalidad, sino ante la autoridad competente.



Hay congresistas que dicen que la posición del Gobierno Nacional ante esta decisión es arrogante, ¿qué responder a esto?



Todo lo contrario. El Gobierno Nacional tiene un estricto apego a la Constitución, a la ley y a la protección de los derechos humanos. Esto incluye las garantías procesales, como el debido proceso y el derecho a la defensa, que son esenciales para nuestra democracia.



Algunos sectores del uribismo dicen que usted debería permitir el ‘carcelazo’ que implicaría el desconocimiento del fallo de la Corte Suprema y que esto lo sacaría fortalecido políticamente para 2022, ¿qué opina?



Yo tengo una responsabilidad encomendada por el presidente Iván Duque, que es el Ministerio de Defensa y mis actuaciones corresponden a esa responsabilidad, en el marco de la Constitución y la ley.



¿Cómo recibe la moción de censura en el Senado que fue solicitada por el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo en su contra?



Como corresponde en un Estado de derecho y como corresponde a un funcionario con mis responsabilidades: con toda la disponibilidad para atenderla, así como lo he hecho en los diferentes debates de control político e invitaciones que nos ha hecho el Congreso de la República. Siempre he sido muy respetuoso del control político, de la separación de poderes que consagra nuestra Constitución, y estoy listo para explicar nuevamente a los legisladores el marco de cooperación entre Colombia y Estados Unidos por el cual contamos con las actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento de un grupo de militares de ese país.



Ya en dos ocasiones, en un debate de control político yen una invitación a plenaria, expliqué en detalle el tema, pero no tengo ningún inconveniente de volver a hacerlo por solicitud de los partidos de oposición.



El senador Robledo ha dicho que usted es un mentiroso y que violó la ley, ¿qué responder a estas afirmaciones?



No le voy a perder más tiempo a eso por ahora. Lo que voy a hacer es denunciarlo por varios delitos. Ya es hora de que se dé cuenta de que la inviolabilidad parlamentaria, que es una garantía para la independencia del Legislativo, no es sinónimo ni de impunidad ni de inmunidad.

¿Cree que los ataques de los partidos de oposición contra usted tienen que ver con las elecciones presidenciales de 2022?

​

Esa es una pregunta para la opinión pública. Yo estoy concentrado en las responsabilidades que me han sido asignadas.



Frente a los ataques políticos, y algunos de ellos politiqueros y personales, que me han hecho, contesto como corresponde, amparado en los derechos que me garantiza la Constitución.



¿Está pensando en participar en la campaña presidencial de 2022?



Estoy concentrado en avanzar en la seguridad y protección de los derechos de los colombianos y en el fortalecimiento de la legitimidad de la Fuerza Pública, en crear condiciones para avanzar hacia una Colombia en la que todos podamos vivir y trabajar tranquilos.



¿Entonces, por el momento, seguirá en el Gobierno Nacional?



Yo estoy enfocado en mis labores como ministro de Defensa y es el Presidente de la República el que decide hasta cuándo lo acompaño.



