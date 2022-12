En medio de los diálogos con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de este sábado, en Pasto, el presidente Gustavo Petro anunció que muchos de los jóvenes detenidos en medio de las protestas sociales podrían quedar en libertad, anuncio que ha generado críticas.



Una de ellas proviene de los militares en retiro, que lo ven con malos ojos y como una "falta de respeto a la independencia de la justicia".



Algunos militares en uso del retiro expresaron su descontento con la medida que el jefe de Estado pretende aplicar, según él, "para que muchos jóvenes que están en las cárceles sean gestores sociales y contribuyan en la construcción de paz".



En diálogo con la emisora 'RCN Radio' el sargento (r) Francisco Lopera mencionó que "el señor presidente no está respetando la independencia de la justicia, está dándole el país a los bandidos para que lo gobiernen, esto es una prueba más de lo que nos espera”.



A ese comentario se le suma el de Melba Ramírez, sargento primero del Ejercito (r), que dijo que no está de acuerdo en pasar por encima de la justicia en el país y, según ella, eso es lo que está haciendo el presidente con esta figura. Además, agregó que "no es un buen mensaje para la juventud ni para el pueblo colombiano. Bien se ha sabido que esos jóvenes fueron financiados desde la ‘Nueva Marquetalia’ y con dineros de la guerrilla del ELN".



Otro de los que conversó con la emisora para mencionar sus críticas es Luis Orlando Lenis, sargento mayor (r) y presidente de la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia. Él expresó que en este Gobierno "prima más el delincuente que quien defiende la justicia, al paso que vamos, quedaremos indefensos porque si un Policía se atreve a enfrentar un delincuente, ya sabe que al implicado lo van a soltar y a él lo van a empapelar”.

Luego del Consejo de Ministros de este lunes, el ministro del Interior y también vocero del Gobierno, Alfonso Prada, dijo que la figura "no va a ser un indulto o perdón judicial, sino una forma de contribución a la convivencia" y que la figura va a aplicar para algunos casos que estudiará la Comisión Especial creada para esto. Además, mencionó que "hay disposición para que policías capturados en medio de las protestas también puedan ser gestores de paz".



En el marco de esta medida, se espera que el decreto sea emitido, para ver cómo va a funcionar exactamente la figura, para quiénes va a aplicar y si responde a las críticas que se le han hecho frente a nombrar gestores de paz a personas que están presas.



